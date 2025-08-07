VÍDEO | Caminhão é flagrado transportando casa inteira em rodovia

Vídeo registrado mostra casa de madeira sendo transportada sobre caminhão em rodovia no Paraná, sem autorização

Um vídeo registrado no sábado (2/8) mostra uma casa de madeira sendo transportada inteira na carroceria de um caminhão na PR-473, entre Dois Vizinhos e Cruzeiro do Iguaçu, no sudoeste do Paraná. No registro, é possível ver a casa sendo levada em meio ao tráfego da rodovia, representando risco e pode ser caracterizado como direção perigosa, dependendo da avaliação das autoridades.

Para transportar estruturas que excedem os limites regulares de peso e dimensão, é necessário obter uma Autorização Especial de Trânsito (AET), conforme determina o Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Além disso, o transporte de cargas especiais precisa ser autorizado pelas prefeituras, segundo a legislação específica de cada município.

VÍDEO: