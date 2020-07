VÍDEO | “cadeirante” briga no metrô e sai correndo para fugir de seguranças

De acordo com a Polícia Civil, ao sair do banheiro, ela bateu no aposentado e roubou carteira com R$ 2 mil.

Um homem de 82 anos foi atacado e roubado após deixar uma mulher usar o banheiro da casa dele, em Anápolis, a 55 km de Goiânia. De acordo com o delegado Renato Rodrigues, responsável pela investigação, a mulher entrou em luta corporal com o aposentado e acabou levando a carteira do idoso, que continha documentos pessoais e R$ 2 mil.

“Ele estava dentro de casa e, de repente, uma mulher entrou, o portão estava encostado. Quando ele viu, ela já estava no quintal e pediu para usar o banheiro, disse que precisava muito. Ele achou estranho, mas deixou. Quando ela saiu, foi para cima dele, sem arma, com as mãos mesmo”, explica.

Segundo o delegado, o idoso mora sozinho e havia recebido, no dia anterior, R$ 2 mil de um consórcio, valor que foi levado pela suspeita.O aposentado relatou à polícia que nunca havia visto a invasora e a descreveu como uma pessoa magra, de olhos claros, que vestia roupas escuras.

O crime aconteceu no final da manhã de sexta-feira (24). O delegado disse que o idoso conseguiu se defender, o que fez com que a mulher saísse correndo da casa. Ela fugiu em uma moto. O aposentado teve apenas ferimentos leves no braço.

“Entraram em luta corporal, e ele meio que conseguiu dominar ela. Ela foi embora, correu. Logo ele colocou a mão no bolso e percebeu que estava sem a carteira”, conta o delegado.

A Polícia Civil investiga o caso e tenta identificar a suspeita. Até as 16h45 desta segunda-feira (27), ninguém havia sido preso.

(*G1)