VÍDEO: Búfalo invade restaurante e arremessa homem na China

Reprodução Búfalo invade restaurante e arremessa homem na China

Um homem que estava em pé, tranquilamente, próximo a uma mesa de um restaurante na China foi, de repente, arremessado por um búfalo que invadiu o local.

O animal atravessou correndo o painel da entrada, feito de plástico, e continuou correndo na direção da pessoa. O momento foi registrado em vídeo por uma câmera de segurança, no início deste mês, e viralizou nas redes sociais.





De acordo com a imprensa chinesa, internautas especulam que o animal tenha escapado de um abatedouro perto do restaurante, localizado em Taizhou, província de Jiangsu, no Leste do país.





Após entrar com tudo no empreendimento e atingir um dos homens que ali estavam, o búfalo se movimenta pelo espaço, derrubando mesas e cadeiras, até ir embora. Em seguida, a vítima foi socorrida e encaminhada para um hospital com ferimentos na perna.