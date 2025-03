VÍDEO | Briga por vaga de garagem em condomínio termina com carro destruído 

Uma briga entre vizinhos por uma vaga de garagem em um condomínio terminou com a frente de um veículo totalmente destruída no bairro Cidade Jardim, em Campo Grande. O desentendimento ocorreu na véspera de Natal, no dia 24 de dezembro, mas o caso veio à tona somente nesta segunda-feira 10 de fevereiro de 2025.

As câmeras de segurança do local registraram toda a ação de fúria. Isso porque, nelas, é possível ver o autor em uma Ford Ranger, dando marcha ré e colidindo a traseira da caminhonete diversas vezes contra a frente do Volkswagen Virtus. Devido às batidas, a frente do Virtus, avaliado em mais de R$ 140 mil, ficou completamente destruída.

Conforme o registro policial, antes de ir até a garagem e bater no veículo, o autor foi até o apartamento da vítima, em posse de uma faca, furou a porta do local e desferiu alguns chutes. A vítima estava trancada no apartamento com a sua mãe e seu filho.

A vítima afirma que as vagas do condomínio são duplas e pertencem ao mesmo apartamento – o que foi comprovado pelo mapa do condomínio. Contudo, o autor informou à polícia que, há muito tempo, teria trocado essa vaga coberta com uma antiga moradora e, por isso, estacionava a sua caminhonete na vaga.

Na data dos fatos, a PM (Polícia Militar) foi acionada. O homem foi preso em flagrante por dano qualificado, pagou uma fiança no valor de R$ 10 mil e foi liberado.

VÍDEO: