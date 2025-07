VÍDEO | Briga de ex-casal tem tapas, empurrões e criança agredindo mulher

A criança é filho do ex-casal e também é gravada dando tapas em uma pessoas que estava no chão de um restaurante

Um restaurante acabou virando cenário de uma briga envolveu um ex-casal, a atual companheira do homem e até uma criança, que ajudou a bater numa mulher para defender a mãe. Segundo as informações, o caso aconteceu em Recife no útlimo fim de semana e os envolvidos estão em processo de divórcio.

Nas imagens é possível perceber uma mulher loira vestido de preto, um homem e uma criança de camisa vermelha. O ex-casal começou a discutir e a mulher tenta passar para o outro lado do restaurante, mas o homem fica na frente dela.

O homem empurra a mulher que revida com outro empurrão. A mulher consegue ir até a mesa em que o homem estava. Em seguida, inicia uma briga entre ela e a atual companheira do ex. A criança também é gravada dando tapas em uma pessoas que estava no chão.

Outros clientes que estava no restaurante tentam intervir na briga. O caso foi registrado na Delegacia da Mulher de Santo Amaro, na região central do Recife, como “vias de fato por violência doméstica/familiar”.

Versão da mulher

A advogada que representa a mulher loira que aparece nas imagens contou que os envolviddos estão em processo de divórcio há quatro meses, depois de 13 anos de casamento. O ex-casal tem dois filhos de 2 e 7 anos.

A defesa da mulher contou que o filho mais velho pediu para ver o pai, Porém, a crinça ligou para a mãe pedindo que ela fosse buscá-lo no restaurante.

O ex-marido teria dito que não tinha a necessidade da mulher ir buscar o filho porque ele ia pôr o menino num táxi. “Eles discutem e o homem dá um tapa no rosto dela. Foi aí que o pessoal, que ela nem conhece, começou a gravar”, disse a advogada.

Ainda conforme a defesa, a atual companheira do homem ria diante da situação e foi quando a mulher loira falou: “está rindo de quê?”. E, segundo a advogada, o homem partiu para cima da ex.

A mulher registrou um boletim de ocorrência e conseguiu uma medida protetiva.

Versão do homem

A defesa que representa o homem também se manfiestou e informou que a mulher “já chegou ao resturante de uma forma agressiva, com uma lingugagem inadequada e clara leitura corporal de que seu objetivo era partir para agressão física”.

Ainda segundo a defesa do homem, a presença do filho do casal não foi um impedimento para a mulher, “que não mediu seu comportamento”. A mulher também já teria tentando invadir o trabalho do homem e “envia mensagens constantes, ameçadoras e de baixo calão”, segundo a defesa.