Vídeo | Bombeiro de férias salva bebê de 1 ano engasgado em shopping

Nas imagens, é possível ver a mãe da criança em choque tentado salvar o filho e a chegada do militar, de 30 anos. O caso aconteceu no domingo (19) e, após salvar a criança, o bombeiro acalmou a mãe e a orientou para levá-lo ao pronto socorro para seguir com o atendimento.

A esposa do militar relatou à reportagem que o marido mora e trabalha em Naviraí, mas passava as férias em Dourados. No dia, os dois resolveram passear pelo shopping e ela insistiu para que os dois comessem na lanchonete.

Ainda conforme a esposa, os dois pegaram o lanche e se sentaram, momento em que a mãe do bebê começou a gritar e sacudir a criança. Ela relatou que de primeira eles não entenderam o que estava acontecendo, só depois que ouviram a mulher gritando por socorro.