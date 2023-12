VÍDEO | Bebê de 22 dias engasga e é salva por bombeiro no Sul do ES

Por Deus e uma tapotagem bem-sucedida, surgiu um choro da bebê, trazendo alívio para os pais e para mim

A pequena Maria Elóa de apenas 22 dias foi salva por bombeiros após ter se engasgado. O caso aconteceu na última sexta-feira (22). Os militares do Corpo de Bombeiros estavam de prontidão no Posto Avançado, em Guaçuí, quando atenderam a ocorrência de obstrução das vias aéreas. As informações são do Folha do ES.

Ao ouvirem batidas no portão do quartel, os bombeiros verificaram rapidamente que se tratava de um pai com sua filha recém-nascida desacordada, que teria se deslocado do distrito de São Pedro de Rates até a companhia. Rapidamente o militar que estava no local se dirigiu até o carro da família e iniciou o procedimento para desobstrução das vias aéreas. Sendo assim a bebê voltou a respirar.

“Na última sexta-feira, vivi um momento surpreendente na minha seção de trabalho quando fui abordado por um pai com o olhar aflito. Ao bater na porta com inquetação, me aproximei e ouvi as palavras angustiantes:’ Minha filha está desacordada’. Sem hesitar, corri aré o carro da família, onde a mãe me entregou um bebê de apenas 22 dias em parada respiratória. Por Deus e uma tapotagem bem-sucedida, surgiu um choro da bebê, trazendo alívio para os pais e para mim. Não tenho duvidas que esse momento ficará marcado em minha memoria durante minha carreira”, escreveu o bombeiro em suas redes sociais.

Após o susto, a bebê foi avaliada por técnicos e médicos do SAMU e foi liberada sem complicações.

Vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FA NOTÍCIAS (@fanoticias)