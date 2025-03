VÍDEO | Bandidos armados assaltam grupo de pessoas em bar no Balneário de Guriri

Um grupo de pessoas que estava em um bar foi alvo de dois suspeitos armados na noite de sábado (15), no balneário de Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. A ação foi registrada em vídeo, que mostra o momento em que os suspeitos abordam as vítimas no meio da rua, em um dos principais pontos turísticos da região.