VÍDEO: baleias orcas são flagradas no litoral de São Paulo

Reprodução Orcas no litoral de São Paulo

Baleias orcas foram flagradas em costa de Cananéia, no litoral de São Paulo, por pescadores. Os trabalhadores gravaram um vídeo, registrando o encanto e espanto com os animais gigantes. Veja abaixo.

“Olha o tamanho da orca aqui do nosso lado. Olha! Nunca vi isso, cara! Meu deus do céu!”, diz um dos pescadores no vídeo enquanto as baleias nadam próximo ao barco, como se estivessem se exibindo. Uma das baleias fica mais distante e a outra se aproxima tanto que chega a passar por debaixo da embarcação.

Em entrevista ao portal UOL, o guia de pesca Marquinhos Zettritz, 36, disse que em 20 anos de profissão nunca havia pensado que veria baleias orcas e se surpreenderia com mais alguma coisa do mar. Ele é o pescador cuja voz registra espanto no vídeo que já circula nas redes sociais. Marquinhos disse que o vídeo foi feito durante um passeio de barco com clientes.

Chamada por muitos de “baleia assassina”, a orca é um mamífero que vive nos oceanos e mares de águas frias e pertence à família dos golfinhos.

– Com informações do portal UOL.