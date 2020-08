VÍDEO | Baile funk com 150 pessoas é interrompido pela Polícia Militar em São Mateus

Os militares encontraram drogas no local. Ninguém foi preso na ocorrência.

A Polícia Militar interrompeu um baile funk no bairro Cacique, na cidade de São Mateus, na madrugada deste domingo (9). Segundo os militares 150 pessoas participavam da festa. Os militares encontraram drogas no local.

De acordo com informações da comunicação do 13° Batalhão, várias pessoas acionaram a polícia para reclamar do evento em uma construção de três andares às margens do Rio Cricaré.

Esse tipo de aglomeração é contrária às recomendações das autoridades de saúde durante a pandemia do covid-19. Após a ação dos militares, os frequentadores correram invadindo casas e quintais.

Na hora que os militares chegaram no local, houve muita correira e até disparos de arma de fogo segundo testemunhos de moradores.

A Polícia Militar informou que não foi possível identificar e deter nenhum dos organizadores ou frequentadores do evento.

Vídeo da chegada dos Militares no bairro Cacique: