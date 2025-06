VÍDEO | Atleta deixa pênis escapar do short durante prova de atletismo

Chirs Robinson, dos Estados Unidos, passou por uma situação delicada durante a disputa dos 400m com barreiras no Ostrava Golden Spike

O corredor norte-americano Chris Robinson passou por um momento constrangedor durante a prova dos 400m com barreiras no Ostrava Golden Spike, campeonato realizado na Tchéquia. Durante a disputa, o atleta se mostrou incomodado com o short que usava, isso por que o pênis dele escapou do vestuário e ficou a mostra durante vários momentos da disputa.

Ele tentou esconder o órgão durante toda a disputa, porém, durante boa parte do circuito, ele ficou exposto.

Mesmo com o ocorrido, Robinson venceu a prova. Ele superou o brasileiro Matheus Lima, que terminou a disputa na 2ª colocação, com o tempo de 48s11. Vit Muller, da Tchéquia, fechou o pódio em 3º.

VÍDEO: