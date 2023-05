Vídeo: ataque russo na região de Donetsk deixa 2 mortos e 8 feridos

Divulgação/Procuradoria Regional de Donetsk Ataque russo matou uma pessoa em um posto de gasolina





O Serviço Estatal de Emergência da Ucrânia informou, nesta segunda-feira (29), que ataques com bombas russas que tiveram como alvo a cidade de Toretsk causaram a morte de duas pessoas.

De acordo com a corporação ucraniana, a ofensiva aconteceu por volta das 11h30 (horário local) e atingiu um posto de gasolina e um edifício administrativo na cidade localizada nas proximidades de Bakhmut.





Além das pessoas que vieram a óbito, outras oito ficaram feridas. Um vídeo publicado nas redes sociais do Serviço de Emergência mostrou detalhes de um resgate.

Донецька область: окупанти нанесли авіаудар по Торецьку, відомо про двох загиблих та вісім поранених осіб Рятувальники на автомобілі швидкої медичної допомоги транспортували одну поранену особу до лікарні. Також на місці події вогнеборці ліквідували пожежу на площі 25 кв.м. pic.twitter.com/t2xh63ULLh — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) May 29, 2023





A Procuradoria Regional de Donetsk suspeita que as bombas utilizadas no ataques eram do modelo FAB-250, e afirma que ao homem que faleceu no posto de gasolina tinha 28 anos, e que a outra pessoa morreu a caminho do hospital após ser atingido pelo projétil no prédio.

A Rússia fez também, entre domingo (28) e segunda-feira, uma série de ataques aéreos contra Odessa e Kiev. Até a manhã de hoje, foram interceptados 37 mísseis de cruzeiro e 29 drones kamikazes. Em Odessa, o principal alvo foi o porto da cidade.

Fonte: Internacional