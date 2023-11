Vídeo | Assassino persegue e executa jovem no Norte do ES

O suspeito usava uma touca ninja para encobrir o rosto

A Polícia Civil divulgou imagens do homicídio ocorrido na noite da última segunda-feira (6) no centro de Linhares, Norte do Espírito Santo. A vítima foi Igor Monteiro Barbosa, de 18 anos.

Igor foi assassinado com vários disparos de arma de fogo. No vídeo (final da matéria) é possível ver Igor tentando fugir do assassino, que o executa na calçada da rua em frente à Praça Nestor Gomes.

Armado com uma submetralhadora de fabricação caseira, o suspeito também usa uma touca ninja para esconder o rosto.

A Polícia Civil de Linhares pediu que a população ajude a esclarecer o caso, passando informações pelo 181 sobre o atirador, caso reconheça alguma característica do suspeito.

Vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FA NOTÍCIAS (@fanoticias)