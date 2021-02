VÍDEO | Após queda em calçada, mulher de Nova Venécia viraliza na internet

A capixaba garantiu que não teve ferimentos graves, apenas um machucado na mão

Com mais de 16 mil compartilhamentos e 143 mil curtidas no Twitter, a capixaba Daniele Kapiche, natural do município de Nova Venécia, região noroeste do Espírito Santo, viralizou na internet após divulgar as imagens de um tombo que ela mesma levou em uma calçada.

No vídeo, que a própria capixaba fez questão de correr atrás, é possível ver o momento exato em que ela tropeça no próprio pé e cai. Porém, o que poderia ser uma queda como qualquer outra, agitou a internet pela magnitude do acidente que terminou quase no meio da rua.

Mas não parou por aí! A repercussão foi tanta que a jovem atualizou a situação da saúde horas depois do susto. No Twitter ela postou uma foto das mãos e explicou para os seguidores que está tudo bem.

Após verem toda a situação, os internautas não pouparam a criatividade na hora de comentar o ocorrido. Alguns afirmaram que iriam continuar no chão para evitar a vergonha e as montagens não tinham fim.

Gente eu pedir as imagens e eu deixei vazar. Está tudo bem kkkkkk pic.twitter.com/D7kCVUaIDP — danikapiche (@danikapiche) February 24, 2021

(*Folha Vitória)