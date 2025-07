VÍDEO | Após batida, motoristas se esfaqueiam no meio do trânsito

As cenas fortes foram amplamente compartilhadas nas redes sociais. O acidente que terminou em facadas ocorreu na tarde dessa quarta (9)

Uma batida de trânsito terminou em uma briga sangrenta em Mossoró, no Rio Grande do Norte (RN), na tarde dessa quarta-feira (9/7). Os motoristas dos carros envolvidos iniciaram uma discussão após o acidente e acabaram se esfaqueando no decorrer da briga.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi registrado na altura do quilômetro 39 da BR-304. Antes dos esfaqueamentos, um dos motoristas teria colidido na traseira do carro do outro. A batida teria sido leve e não deixou feridos.

Apesar disso, as informações apontam que o motorista do carro atingido ficou furioso, subiu no capô do outro carro e destruiu o para-brisa do veículo.

O dono do carro, então, teria pegado uma faca de dentro do veículo e ferido o outro motorista. Ao longo da luta corporal, que durou alguns minutos, o outro condutor tomou a faca do homem e também o atingiu.

A cena foi inteiramente gravada por outros motoristas que pararam para acompanhar o conflito. As imagens são fortes. Na gravação, é possível ver um dos motoristas com a camiseta ensanguentada na altura do abdômen.

Os dois homens foram socorridos por equipes médicas e encaminhados ao Hospital Regional Tarcísio Maia, onde passaram por procedimentos cirúrgicos.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para atendimento da ocorrência, que foi posteriormente apresentada à Delegacia de Polícia Civil de Plantão. O condutor que danificou o veículo também responderá por dano simples. A faca utilizada na agressão foi apreendida pela polícia.

VÍDEO: