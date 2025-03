VÍDEO | Após agredir ex com filha no colo, homem mata mulher e incendeia casa

Crime foi em terreiro em Taboão da Serra, na Grande SP. Vídeo mostra homem brigando com vítima de 32 anos um dia antes do feminicídio

Um homem de 49 anos foi preso após matar a facadas a ex-companheira, de 32, na madrugada dessa quinta-feira (27/2) em Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo. A vítima foi socorrida, mas não resistiu.

De acordo com a Polícia Civil, após o crime, o suspeito foi até o apartamento da vítima e ateou fogo. As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros.

O crime aconteceu em um terreiro, na Rua Geraldo José de Almeida, no centro de Taboão da Serra. Imagens de câmera de segurança flagraram o homem brigando com a vítima no mesmo local um dia antes do crime, na quarta (26/3). No vídeo, é possível ver ele avançando para a mulher com o intuito de pegar o seu celular, enquanto ela carregava uma criança no colo. A briga foi apartada por pessoas que estavam na rua.