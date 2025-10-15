VÍDEO | Apartamento pega fogo e mulher se pendura em ar-condicionado para salvar mãe e criança

Depois de fazer o resgate, a mulher foi retirada pelos bombeiros pela janela do apartamento em chamas. Ela teve 90% do corpo queimado e está em estado grave, segundo a corporação

Um incêndio atingiu um apartamento no 13º andar de um prédio de Cascavel, no oeste do Paraná, nesta quarta-feira (15). Uma das vítimas escapou do local pela janela e se pendurou em um suporte de ar-condicionado para resgatar a mãe e uma criança que estavam presas no local.

Imagens publicadas nas redes sociais mostram a mulher pendurada na parte externa do prédio, em cima de um suporte de ar-condicionado, fazendo o resgate.

Após fazer o resgate, a mulher foi retirada pelos bombeiros pela janela do apartamento em chamas. Ela teve 90% do corpo queimado e está em estado grave, segundo a corporação. As outras duas vítimas também sofreram queimaduras e foram encaminhadas para hospitais da cidade.

Durante o combate ao incêndio, dois bombeiros também ficaram feridos. Um deles sofreu queimaduras em 20% do corpo e precisou ser atendido em um hospital da região.

Outra mulher, também moradora do apartamento e mãe da criança, não estava no local no momento do incêndio. O edifício fica no cruzamento das ruas Riachuelo e Londrina, no bairro Country. Os outros moradores do prédio foram retirados com segurança do local.

As chamas foram controladas e o apartamento isolado para inspeção técnica, segundo os bombeiros. O local foi evacuado. As causas do incêndio serão investigadas.

