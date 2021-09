Vídeo | ao vivo, homem descasca banana com o ânus no Programa do Ratinho

Você acredita que existe um Rei da Banana que descasca a fruta com o ânus? É isso mesmo que você leu. Uma cena inusitada tomou conta do quadro Dez ou Mil, no Programa do Ratinho, na última segunda-feira (30/8).

O dançarino de funk chamado Rodrigo, apelidado de Rei da Banana, foi na atração para mostrar sua habilidade inusitada.

“Por que você se chama Rei da Banana?”, indagou o apresentador. “Eu dou vitamina pra ela. Pra minha bunda”, respondeu o rapaz. “Você vai descascar a banana…”, começou o comunicador. “Com a bunda”, completou Rodrigo, aos risos.

O participante, então, tirou o roupão que usava e ficou apenas com uma roupa que tampava suas partes íntimas. Rodrigo colocou a fruta no ânus e a retirou descascada.

As bailarinas, que dançavam ao fundo, caíram na risada e ficaram constrangidas.

“Meu Deus…sumiu a banana”, brincou Ratinho, enquanto Rodrigo descascava várias bananas. “Isso é o final do mundo. Filhote, eu queria ver você enfiar uma jaca. Eu vou esperar você voltar no próximo programa para descascar um abacaxi”, ironizou Sérgio Malandro, um dos jurados do quadro.

Assista o vídeo a partir do minuto 52:

(*Sbt)