VÍDEO | Amante foge nua após ser flagrada por esposa em traição

Uma esposa descobriu a traição do marido e a amante fugiu do local pelada. A confusão aconteceu em São Mateus do Sul, no sudeste do Paraná, na última sexta-feira (14).

O caso inusitado gerou grande repercussão na cidade. A amante saiu correndo pelada após ser descoberta no flagra com o marido de outra.

A confusão começou quando a mulher descobriu a traição do marido. Ela atacou o homem com um pedaço de madeira e saiu no tapa com a amante.

VÍDEO: