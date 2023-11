VÍDEO | adolescentes despencam de roda gigante por conta de falha mecânica

A cena, filmada por populares, mostra uma das moças pendurada no brinquedo enquanto frequentadores gritam desesperados

Duas adolescentes, uma de 11 e outra de 13 anos, uma delas filha de um vereador da cidade, caíram na noite desta terça-feira (31), após ficarem presas em uma roda gigante de um parque de diversão de Rio Preto da Eva (AM).

A cena, filmada por pessoas que estavam no local, mostra uma das moças pendurada no brinquedo enquanto frequentadores gritam desesperados. As informações são do Portal Tucumã e do Amazonas é assim.

Segundo informações, o brinquedo girava muito rápido quando houve falha em um dispositivo se segurança. Por conta disso, a cadeira em que elas estavam perdeu a estabilidade e girou para baixo. Nas imagens, o brinquedo ainda aparece em movimento com o intuito de ajudar adolescente a descer.

Desespero

Em um determinado momento, ela não aguenta mais e se joga do brinquedo. As pessoas correm na direção da vítima e, logo a seguir, acionam as autoridades. As duas foram encaminhadas para o pronto socorro da cidade. Uma delas bateu a cabeça e foi transferida para Manaus para realizar exames, mas está consciente e estável. A outra bateu o tórax e o abdômen e também passa bem.

A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Militar. O dono do parque foi conduzido à delegacia da cidade e até o momento não se pronunciou sobre o defeito no brinquedo.

Veja o vídeo abaixo:

🚨GRAVE: Mulher fica presa e cai de Roda Gigante em parque de diversões de Rio Preto da Eva, no Amazonas. pic.twitter.com/skktXkQOXM — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) November 1, 2023