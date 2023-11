Vídeo | Adolescente morre após cair de touro e ser pisoteado

O rapaz tinha sinais de lesão no peito esquerdo, axila e ombro, de acordo com a Polícia Civil. Ele estava em um treinamento no sítio de um parente para, no futuro, participar de um rodeio

Um jovem de 17 anos morreu após cair do touro em que estava montado e ser pisoteado pelo animal no domingo (19). O fato aconteceu no sítio de um parente da vítima em Aripuanã, em Mato Grosso. Darlison Barbosa de Souza se desequilibrou do touro e caiu enquanto treinava a montaria. Já no chão, foi atingido pelas patas do animal. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

O rapaz tinha sinais de lesão no peito esquerdo, axila e ombro, de acordo com informações dadas pela Polícia Civil de Mato Grosso. Darlison estava em um treinamento no sítio de um parente para, no futuro, poder fazer parte de um rodeio. O jovem já havia participado de um evento esportivo com montaria em boi.