Vídeo: acidente entre trens na Índia deixa dezenas de mortos

Um acidente envolvendo dois trens na Índia causou a morte de dezenas de pessoas deixou cerca de 300 cidadãos feridos nesta sexta-feira (2). O incidente ocorreu no distrito indiano de Balasore, localizado no estado de Odisha, e estimativas iniciais de autoridades locais falam em 50 vítimas fatais.

Informações da imprensa local dão conta de que um dos veículos, lotado de passageiros e que faz o trajeto entre as cidades de Calcutá e Chennai, descarrilhou e colidiu com um trem que carregava mercadorias.





Quatro vagões do trem batizado como Coromandel Express descarrilharam e, além do acidente inicial, um outro veículo que estava atrás, e também levava passageiros, acabou se chocando com destroços e aumentou o número de pessoas atingidas.

De acordo com Pradeep Jena, principal funcionário público de Odisha, 50 ambulâncias se deslocaram ao local para socorrer as pessoas envolvidas no acidente. As causas do descarrilhamento ainda são investigadas.

994 reserved passengers and around 300 unreserved are estimated to be boarded from Sir M Visvesvaraya Terminal #Bangalore . 2 GS coaches and the Brake Van of the Train that left SMVB derailed. As many passengers affected were travelling in unreserved coach, ‘it will take some time… https://t.co/g13g8IoDb4 pic.twitter.com/E8bEL9iuYa — Ashish (@KP_Aashish) June 2, 2023









Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia, usou as suas redes sociais para lamentar o acidente, afirmar que está “aflito” com o ocorrido e destacar que o governo já está atuando para socorrer os cnvolvidos.

“Aflito com o acidente de trem em Odisha. Nesta hora de dor, meus pensamentos estão com as famílias enlutadas. Que os feridos se recuperem logo. Falei com o Ministro Ferroviário @AshwiniVaishnaw e fiz um balanço da situação. As operações de resgate estão em andamento no local do acidente e toda a assistência possível está sendo prestada aos afetados”, escreveu na sua conta oficial do Twitter.

Distressed by the train accident in Odisha. In this hour of grief, my thoughts are with the bereaved families. May the injured recover soon. Spoke to Railway Minister @AshwiniVaishnaw and took stock of the situation. Rescue ops are underway at the site of the mishap and all… — Narendra Modi (@narendramodi) June 2, 2023

Já Ashwini Vaishnaw, ministro das Ferrovias, destacou que tanto equipes do governo federal como das Forças Aéreas indianas estão se mobilizando para levar “todas as mãos necessárias para as operações de resgate”.

