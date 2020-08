VÍDEO | Acidente deixa motorista preso às ferragens no Norte do ES

Um grave acidente envolvendo uma carreta, que é utilizada no transporte de eucalipto e um automóvel WV Gol ocorreu na tarde deste domingo (09), na rodovia que liga a localidade de Juncado, interior de Sooretama a BR 101, no Norte do Estado.

Os dois veículos colidiram frontalmente e o automóvel ficou completamente destruído, no Gol estava apenas o condutor, que foi identificado pelo nome de Jhonata.

Ele ficou preso às ferragens e sofreu lesões no rosto, além de fraturas nos braços e nas pernas, ele foi socorrido por populares e encaminhado para o hospital de Sooretama.

O condutor da carreta não sofreu ferimentos e foi identificado apenas pelo nome de Máximo.

VÍDEO DA RETIRADA DO MOTORISTA DAS FERRAGENS:

(*Norte Notícias)