VÍDEO | Acidente com Porsche a 250 km/h deixa 1 morto e outro ferido

Ainda não se sabe a dinâmica do acidente, mas a Polícia Militar informou que o motorista e o passageiro voltavam de uma festa. Já frentistas de um posto de gasolina próximo ao local contaram que viram que o veículo subiu e desceu, por diversas vezes, o trecho onde o acidente ocorreu.

O passageiro, identificado como Cayke Pelegrino Tavares, de 32 anos, foi arremessado para fora do carro, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

O motorista, também de 32 anos, cuja identidade não foi divulgada, foi socorrido consciente e levado para o hospital.

Além das peças do carro, que ficaram espalhadas pela avenida, uma garrafa de Whisky teria sido encontrada próxima ao veículo.

Sem bafômetro

O sargento Evaldo Mendonça, da PM, informou que, devido à gravidade do acidente, o motorista não chegou a fazer o teste do bafômetro no local, no momento do socorro.

“Ao chegar ao local, nós nos impressionamos pela dinâmica do acidente, por tanta violência. O carro bateu em vários postes e praticamente ficou destruído aqui na via. Preliminarmente o que nós colhemos aqui é que ele estava na boate aqui próximo e desceu a Avenida Barão de Melo em alta velocidade”, explicou o PM.

“Nós oferecemos para ele fazer o teste do bafômetro e estamos aguardando, porque ele está no hospital e vamos fazer essa oferta para ele, já que é um direito constitucional”, concluiu.

Vídeo: