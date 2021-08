Redação João Bidu Vidas passadas: saiba sua missão e desafio para corrigir o seu carma

Algumas crenças dizem que, quando uma criança nasce, ela traz consigo mensagens e reflexos do que viveu em vidas passadas. Antes de nascer, cada ser humano já passou por vidas anteriores que de alguma maneira deixaram algo marcado em sua aura, a energia que envolve seu corpo físico.

Acontece até de alguns sofrerem consequências da carga que trazem de outras encarnações. Se uma pessoa, por exemplo, sofre de problemas financeiros nessa vida, é bem provável que em vidas anteriores desperdiçou dinheiro ou não soube aproveitá-lo de maneira correta.

Ou, ainda, que uma pessoa que desprezou os semelhantes ou não ajudou alguém quando precisava, tenha o carma de nascer com alguma deficiência. No entanto, não é possível relacionar o carma com todas as situações do presente. Às vezes, o problema que alguém está passando agora não tem ligação com outras vidas.

Por isso, é importante, antes de praticar técnicas de correção de erros de vidas passadas, fazer uma autoavaliação. Dessa forma, você poderá descartar alguns conflitos simples dessa vida.

Missões e desafios de cada signo

Áries

Missão: estimular pessoas próximas a encararem os desafios da vida.

Desafio: controlar atitudes autoritárias e ser menos agressivo(a).

Touro

Missão: ajudar as pessoas a reconhecerem os seus próprios talentos.

Desafio: controlar a teimosia para que ela não passe dos limites.

Gêmeos

Missão: contribuir no aprendizado de quem vive ao seu lado.

Desafio: ser menos inconstante com as pessoas ao seu redor.

Câncer

Missão: sua função é fazer com que a harmonia prevaleça.

Desafio: evitar que o excesso de apego sufoque a pessoa amada.

Leão

Missão: transmitir segurança e reconhecer os próprios dons.

Desafio: aprender a ser humilde e reconhecer suas falhas.

Virgem

Missão: ajudar os outros a reconhecerem os seus erros.

Desafio: controlar a vontade de tudo ter que ser perfeito e do seu jeito.

Libra

Missão: ensinar as pessoas a agirem com bom senso e de forma pacífica.

Você viu?

Desafio: mostrar que a sua serenidade não é falta de personalidade.

Escorpião

Missão: incentivar quem ama a superar os obstáculos da vida.

Desafio: lutar pelo que deseja de maneira justa.

Sagitário

Missão: contagiar o mundo com sua ousadia e alegria de viver.

Desafio : não abusar da sorte e de sua autoconfiança.

Capricórnio

Missão: transmitir perseverança aos outros e não deixá-los desistir.

Desafio: tentar se aproximar de pessoas que estão ao seu redor.

Aquário

Missão: pensar em maneiras criativas para realizar as coisas.

Desafio : aceitar a pessoa que está perto de você do jeito que ela é.

Peixes

Missão: sua tarefa é ensinar aos outros a valorizar a generosidade.

Desafio: lembrar que a gratidão é a melhor recompensa do mundo.

Meditação é fundamental

Uma das maneiras de corrigir o seu carma, é praticar exercícios de mentalização. Para isso, é importante saber meditar, pois é uma das maneiras de abrir os caminhos da sua mente e garantir sucesso nessa técnica.

✧ Realize a meditação duas vezes ao dia: quando acordar e antes de adormecer. Primeiro vá a um lugar tranquilo, então, relaxe o corpo e esvazie a mente, deixando a alegria tomar conta do seu interior.

✧ Tire um tempinho do seu dia para se dedicar à mentalização, assim como você tira um tempo para cuidar de si.

✧ Olhe para o seu corpo e imagine um raio de luz violeta saindo de você e iluminando toda a sua volta. Essa cor simboliza transformações espirituais. Quando se sentir preparado(a), concentre-se e repita, em voz baixa: “Sou uma pessoa livre e disposta a mudar de acordo com os meus anseios. Nada irá me impedir de crescer, aprender com os outros, amar e ser amado(a). Estou em busca do meu próprio destino, e não deixarei que medos e dúvidas façam parte de minha vida. Uso minha liberdade para encontrar a felicidade”.

Para saber mais sobre os seus desafios e quais são os seus principais talentos nesta vida, faça o seu Mapa Astral . Ele pode trazer revelações que irão te ajudar a se desenvolver e alcançar seus objetivos.

LEIA TAMBÉM