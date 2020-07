Vida Vlatt se reinventa e busca soluções para atuar na quarentena

Divulgação Vida Vlatt





Lembrada até hoje por causa das “trapalhadas” da empregada doméstica Ofrásia, que dividia a cena com o apresentador Clodovil Hernandes no extinto programa “A Casa é Sua”, da RedeTV!, Vida Vlatt tem usado a criatividade e a tecnologia para manter produções em tempos de pandemia. Uma das iniciativas da atriz, que participou do júri das duas temporadas do “Canta Comigo” e da décima edição de “A Fazenda”, da RecordTV, inclui um vídeo surpresa, é claro, protagonizado por ela ou por qualquer outro personagem de sua carreira.

Vestida com figurino da assistente que “enchia os pacová” de Clô, a artista explicou um pouco mais sobre o seu projeto nesse conceito do “novo normal”. “Gente, deixa eu falar uma coisa. Vocês sabem que hoje em dia está complicado comprar presente para aniversário e para um monte de coisa, porque, se vai comprar uma blusa, não pode trocar, se vai comprar um sapato, também não pode trocar. Manda um vídeo”, adiantou ela, sem deixar de lado seu notável senso de humor.





Segundo Vida, que respira arte de diferentes maneiras, o roteiro faz parte do pacote. “Eu gravo um vídeo bem engraçado, que você vai amar e mandar para a pessoa. Pode ser comigo [Ofrásia], pode ser com dona Enrica, pode ser com a ‘Magaléti’ [uma criança peralta que divide suas indignações com o público] ou com o Zelão”, manifestou-se. Famosos, como César Filho e Flor Fernandez, aprovaram a ideia e ainda deixaram palmas e corações no post publicado no Instagram.