Vida política de George Santos virará filme na HBO

Reprodução/redes sociais George Santos, ex-deputado dos Estados Unidos

O ex-deputado republicano de Long Island, George Santos, que teve seu mandato cassado na última sexta-feira (1º) , terá sua curta carreira política contada no cinema. Santos, que tem ascendência brasileira, já teve sua história contada em no livro “The Fabulist: The Lying, Hustling, Grifting, Stealing, and Very American Legend of George Santos”, que foi publicado no dia 28 de novembro. A HBO Films comprou os direitos da obra, e irá adaptar aos cinemas.

O Congressista foi expulso após uma série de relatórios de ética, que alegam que ele tenha “roubado descaradamente” os fundos da campanha eleitoral, utilizando para outros fins, como: viagens, hospedagens, procedimentos estéticos, Botox e OnlyFans.

Quem produzirá o filme é Frank Rich, com o roteiro de Mike Makowsky, conhecido pelo trabalho em Bad Education” da HBO. O autor do livro, que será a base do filme, o colunista Mark Chiusano, prestará consultoria para o roteiro, segundo informou o jornal Deadline.

No Twitter/X, o colunista disse: “Não poderia pensar em equipe melhor para isso. Lendas @frankrichny, que trabalhou em alguns dos meus programas favoritos, e @mike_makowsky, cujo BAD EDUCATION é um filme perfeito de Long Island”.

Could not think of a better team for this. Legends @frankrichny , who has worked on some of my favorite shows, and @mike_makowsky , whose BAD EDUCATION is a perfect Long Island movie https://t.co/WbxLDoKF6V pic.twitter.com/Q3BIoRv5PU — Mark Chiusano (@mjchiusano) December 3, 2023

A Variety divulgou uma suposta sinopse do filme: “A história de uma raça local aparentemente menor que encerrou uma batalha pela alma de Long Island e inesperadamente abriu o caminho para o congressista mais famoso (e agora desgraçado) do mundo. A jornada ao estilo Gatsby de um homem vindo do nada que explorou o sistema, travou uma guerra contra a verdade e fraudou um dos distritos mais ricos do país para alcançar seu sonho americano.”.

Até o momento, não há data de lançamento ou elenco para o filme.

Santos enfrenta 23 acusações por suposto desvio de dinheiro e por engano de doadores. Ele foi expulso do Congresso com 311 votos a 114, sendo 105 dado por republicanos. Ele é o sexto membro da Câmara dos Representantes a ser expulso na história dos EUA.

Ele já havia dito anteriormente que não buscaria a reeleição.

Fonte: Internacional