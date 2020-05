Vida no isolamento social: você é a mãe, mas também sente medo; e tudo bem

Ficar em casa com os filhos pode ser difícil, ainda mais em meio à pandemia. Chloe Dustan, de 27 anos, da Austrália, sabe bem como é passar por isso. Ao Daily Mail , ela revela como é estar grávida de gêmeos e ainda cuidar de seis filhos.

Com 376 mil seguidores no Instagram, a mãe de seis filhos espera gêmeos e conta como é a rotina da família

Ela e o marido tiveram trigêmeos na primeira gravidez, quando ela tinha 22 anos. Na segunda gravidez, foram mais três crianças. E agora, esperando gêmeos, Chloe confessa que está animada para aumentar a família e ter oito filhos , apesar do trabalho a mais que terá.

Em relação aos cuidados com os filhos, a mãe conta que prefere levar de uma forma leve. “Eles estudam dentro de casa, com muitas atividades, mas tudo bem relaxado”, afirma Chloe. Apesar de fazerem trabalhos escolares, a ideia do casal é de deixá-los concentrarem em atividades que gostam.





“Primeiro eles fazem as obrigações e depois focam no que curtem, como desenhar, fazer projetos de arte e de ciências, brincar e passar tempo no jardim”, aponta a mãe.

Além de cuidar da educação e do dia a dia das crianças, Chloe também tem uma loja online de brinquedos. “Pode ser muita coisa a organizar com uma carreira, educação em casa e trabalhos de casa, mas administramos bem juntos e com tudo isso, podemos maximizar o tempo com a família, o que é realmente importante para nós”, diz Chloe.





Ela começa o período da noite às 16h30, quando começa a fazer o jantar e as crianças terminam as atividades . Eles comem por volta das 18h e depois da refeição, eles tomam banho e vão para cama às 20h.

“Definitivamente ficou bem mais fácil ao longo dos anos com a rotina noturna , pois agora eles podem se vestir sozinhos”, diz Chloe. Ela afirma que prioriza as conexões e a felicidade, para ela “tudo deriva disso”.

A família tem um canal no Youtube e A mãe tem uma conta no Instagram com 378 mil seguidores e atualiza um canal no YouTube.