Victoria Beckham: conheça técnica realizada para rejuvenescer o rosto

Victoria Beckham submeteu-se a um procedimento estético utilizando mais de 20 microagulhas banhadas em ouro, segundo o tabloide britânico The Sun. A ex-integrante das Spice Girls tem se submetido a sessões semanais da tecnologia Morpheus 8, que visa tratar os sinais de envelhecimento facial. Esse tratamento utiliza um dispositivo equipado com 24 microagulhas de 4 milímetros revestidas em ouro, que são combinadas com radiofrequência para solucionar problemas tanto superficiais quanto subdérmicos.

Segundo o médico dermatologista Lucas Miranda, que utiliza esse equipamento em sua clínica, as agulhas atingem profundidades diferentes e têm diversas indicações. Ele explica que esse tratamento é minimamente invasivo, mas muito eficaz, podendo ser aplicado para uma variedade de problemas de pele no rosto e no corpo.

“A combinação da técnica de microagulhamento com a energia térmica gerada pela radiofrequência permite que o médico alcance diferentes camadas da pele em um único tratamento, remodelando o colágeno no rosto e no corpo”. Ele ressalta que a tecnologia é indicada para tratar flacidez e contorno facial. Além disso, é especialmente eficaz no tratamento de cicatrizes de acne e outros problemas relacionados à textura da pele. “Essas questões de pele são causadas pela produção irregular de colágeno durante o processo de cicatrização. O equipamento quebra esse colágeno irregular e o substitui por um novo, restaurando a aparência da pele”, diz Lucas Miranda.

“O Morpheus é um aparelho de radiofrequência microagulhada. Isto é, a ponteira do equipamento conta com uma série de microagulhas revestidas em ouro que penetram profundamente na pele e, ao atingirem certa profundidade, emitem radiofrequência para aquecer aquela camada do tecido cutâneo sem prejudicar a superfície da pele”, explica o dermatologista Renato Soriani, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e expert em tecnologias dermatológicas.

A profundidade em que as agulhas penetram na pele é totalmente controlada pelo médico de acordo com a finalidade do tratamento, que pode ser utilizado para melhorar a qualidade e textura da pele, diminuir rugas e cicatrizes de acne, reduzir flacidez facial e corporal e combater gordura localizada, estrias e celulite.

“A grande vantagem do tratamento com o Morpheus está justamente no fato de conseguir entregar a energia de radiofrequência em até 8mm de profundidade na pele, ao contrário de outras tecnologias que atuam de maneira mais superficial, assim conseguindo remodelar todas as camadas da pele e a gordura. Além disso, com a técnica MD Morpheus, conseguimos distribuir a energia de maneira multidimensional, trabalhando com diferentes profundidades e modos de disparos em múltiplas aplicações para potencializar resultados”, destaca o dermatologista.

Para o tratamento facial, geralmente são recomendadas de uma a três sessões, enquanto para o corpo são indicadas de duas a três sessões. O intervalo entre as sessões deve ser de 30 a 45 dias, e cada sessão tem duração aproximada de uma hora, conforme afirma o Lucas Miranda.

Miranda enfatiza que nem todos os tratamentos que funcionam para uma pessoa serão eficazes para outra. É necessário uma consulta individualizada com um médico dermatologista para avaliar as condições da pele, expectativas e necessidades de cada paciente, a fim de elaborar um protocolo de tratamento adequado.

Abdômen, coxas, glúteos papada, pescoço, colo, rosto e pálpebras são algumas das regiões que podem ser tratadas com o Morpheus com excelentes resultados. “Mas os resultados são graduais, com o efeito definitivo surgindo após cerca de 8 a 12 semanas, e melhoram conforme mais sessões são realizadas, sendo que, no geral, são recomendadas cerca de 3 sessões com intervalos de 45 dias entre cada uma delas”, diz o dermatologista Renato Soriani.

Segundo ele, após dois anos, é recomendada a realização de novas sessões para manutenção dos resultados. Feito sob efeito de anestésico tópico para reduzir o desconforto durante a sessão, o Morpheus é extremamente seguro e não exige tempo de recuperação, assim permitindo que o paciente retorne à rotina imediatamente. “No entanto, é comum o surgimento de vermelhidão, edema e coceira nos dias que procedem o tratamento, sendo importante que o paciente evite a exposição solar e faça uso de protetor solar para evitar complicações”, finaliza Soriani.

