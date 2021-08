Vice responde a Bolsonaro: “Cunhado não é parente, Mourão para presidente”

Isac Nóbrega/PR/Fotos Públicas Vice-presidente Hamilton Mourão fala ao lado do presidente Jair Bolsonaro





A relação entre o vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) e o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), está desgastada há algum tempo .

E em meio a esta tensão, Mourão teria dito a Bolsonaro: “Cunhado não é parente, Mourão para presidente”, segundo o jornalista Lauro Jardim, de O Globo. Ainda de acordo com o colunista, o mandatário ficou atônito com a provocação.

A fala teria sido uma resposta de Mourão a uma declaração do presidente. Em julho, o mandatário comparou seu vice a um cunhado , dizendo que “é necessário aturá-lo”. Além disso, Bolsonaro também disse que, por vezes, Mourão atrapalha o seu governo.

O vice-presidente, por sua vez, em um primeiro momento, evitou entrar em conflito com Bolsonaro. Após a declaração em que foi comparado com um cunhado, o vice disse ser leal ao presidente e que não comentaria suas falas. Ele também negou renunciar ao governo , dizendo que permanecerá até o fim.





Apesar de “colocar panos quentes” publicamente, o general também estaria incomodado com os ataques de Bolsonaro às instituições democráticas e a outros poderes. Após o desfile com tanques em frente à Esplanada dos Ministérios, Mourão se reuniu com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso , e descartou qualquer possibilidade de golpe.