Vice-presidência lança 3º volume da Revista Ementário de Jurisprudência em 2021

A nova edição da Revista Ementário de Jurisprudência, referente ao terceiro trimestre de 2021, já está disponível no site do TJES. A publicação online reúne os temas mais relevantes e recorrentes julgados nos meses de julho, agosto e setembro de 2021. Além das declarações de inconstitucionalidade proferidas pelo Tribunal de Justiça no respectivo trimestre.

Lançada periodicamente pela vice-presidência do TJES, a Revista Ementário de Jurisprudência é organizada por temas para facilitar a busca pelos profissionais do Direito e demais usuários, sendo importante ferramenta de consulta jurisprudencial.

Neste sentido, o desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, responsável pela apresentação da publicação, destaca que foi necessária a ampliação dos estudos de 1.900 acórdãos, no último trimestre, para mais de 4.820 decisões nesta edição.

Este resultado, segundo o vice-presidente do TJES, reflete o comprometimento e a energia do Tribunal de Justiça para a melhor e mais rápida solução dos litígios que a ele são submetidos.

