Vice-presidência disponibiliza segunda edição da revista Ementário da Jurisprudência

Atualização foi publicada nesta segunda-feira (20/7) no site do TJES.

A vice-presidência do Tribunal de Justiça disponibilizou, nesta segunda-feira (20/7), de forma eletrônica, a nova edição da revista Ementário da Jurisprudência.

Essa é a segunda edição da revista no ano de 2020 e abrange os meses de abril, maio e junho.

“A revista contempla os acórdãos representativos do pensamento do Poder Judiciário do Espírito Santo sobre as mais relevantes e recorrentes questões pertinentes ao Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Penal, Direito Processual Penal, Direito Administrativo, Direito Constitucional e Direito Tributário”, destacou o vice-presidente do TJES, desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, no dia 16 de junho, quando foi publicada a edição referente ao primeiro trimestre de 2020.

Acesse a 2ª edição da revista.

Vitória, 21 de julho de 2020

