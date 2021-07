Vice Miss Bumbum diz ter sofrido racismo em hotel de luxo no Rio

Reprodução/Instagram Juh Campos sofre racismo em hotel de luxo

Vice Miss Bumbum 2021, Juh Campos fez um boletim de ocorrência na 12ª Delegacia Policial (Copacabana) no Rio na manhã deste domingo (21). A modelo amazonense, de 29 anos, diz que foi vítima de racismo de funcionários do Hotel Hilton no dia anterior. “Eu tinha uma reserva, inclusive já paga, para mim e uma amiga trans. Quando chegamos na recepção, fomos impedidas de nos hospedar sem uma explicação e sem um justificativa. Acredito que fui vítima de racismo e a minha amiga de transfobia porque acharam que nós não teríamos condições de pagar a estada”, contou a estudante de Direito.

Acompanhada do advogado Clayton Ferreira e bastante abalada, Juh fez a denúncia e prometeu lutar até o final para que outras pessoas não passem pelo mesmo constrangimento. “Fica aqui minha indignação e eu não pouparei esforços para que haja justiça para o meu caso”.