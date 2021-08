Vice-governadora recebe Federação das Apaes e reforça pontos para construção de política pública para PCDs

A vice-governadora do Estado, Jacqueline Moraes, recebeu, nessa quinta-feira (12), no Palácio da Fonte Grande, o presidente da Federação das Apaes do Estado do Espírito Santo (Feapaes-ES), Vanderson Pedruzzi Gaburo, e equipe para retomada de uma pauta, iniciada em 2019, sobre o financiamento de ações específicas nos serviços ofertados na área da saúde nas Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes), em todo o ciclo de vida das pessoas com deficiência, desde a prevenção até a reabilitação.

Na ocasião, eles conversaram também sobre o atendimento especial na primeira infância, a ampliação e o reordenamento na execução do Piso PCD, sobre a formação continuada para as equipes que trabalham diretamente com as pessoas com deficiências.

“Aprendemos a conviver em uma sociedade discriminatória, em que as pessoas não se comovem em ajudar e a respeitar os que necessitam. Acredito que devemos ter a capacidade de entender e reconhecer o outro e, assim, ter o privilégio de conviver e compartilhar com pessoas diferentes de nós. O governador Renato Casagrande compartilha comigo a ideia de que as nossas políticas públicas possam melhorar as condições de vida dessas pessoas, garantindo acesso aos serviços existentes e formando redes de proteção para fortalecer a inclusão no Estado do Espirito Santo”, enfatizou Jacqueline Moraes.

O subsecretario de Estado da Saúde, José Tadeu Marino, representando a Secretaria de Saúde (Sesa), falou sobre a eficiência do trabalho das equipes multidisciplinares para o atendimento de pessoas com deficiência. “Com a pandemia, eles estão enfrentando um problema muito grave que é a capacidade financeira de manutenção de uma equipe mínima. Estamos solidários e estou levando para avaliação técnica, na Secretaria de Saúde, a solicitação da vice-governadora, Jacqueline Moraes. Os assuntos abordados serão debatidos entre os técnicos e novas agendas acontecerão em consequência da reunião de hoje”, adiantou.

“Estamos dando continuidade a um encontro que iniciamos com a vice-governadora em 2019 e que foi paralisada pela pandemia. Hoje, pudemos conversar sobre como as pessoas com deficiência e as instituições podem ser incluídas na Política Estadual da Primeira Infância e outras questões envolvendo financiamento dos serviços. Agradecemos a atenção de Jacqueline Moraes e saímos desse encontro com nossas pautas agendadas para discussão com os técnicos da saúde”, disse Vanderson Gaburo.

Também participaram do encontro a vice-presidente da Apaes, Margareth Zorzal Fafá; a segunda diretora da Apaes, Maria de Lourdes Fiorido, e o representante da Pestallozi, Vitor Alexandre Teixeira.

