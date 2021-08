Vice-governadora participa de programação especial para segunda etapa do programa Ibatiba D’Elas

A vice-governadora do Estado, Jacqueline Moraes, esteve nessa segunda-feira (02), no município de Ibatiba para o lançamento da nova edição do programa Ibatiba D’Elas, realizado em parceria com o programa Agenda Mulher, coordenado pela Vice-Governadoria do Estado. O programa municipal visa a melhorar a qualidade de vida das mulheres, por meio de políticas públicas, em programas de saúde, capacitação, cultura e geração de renda. Jacqueline Moraes foi recebida pelo prefeito do município, Luciano Pingo, pela vice-prefeita Criziane Moreno e toda a equipe do Ibatiba D’Elas.

A programação oficial foi aberta, na Câmara de Vereadores do Município, com a apresentação do projeto “Encanto dos Tropeiros”, que abriga serviços de fortalecimento e vínculos dos idosos com engajamento em causas voluntárias. O coral “As Tropeiras” abriu a solenidade com músicas populares, e em seguida o Coral Idade de Ouro se apresentou. Foram assinados decretos institucionalizando trabalhos voluntários, com destaque para as costureiras da região que receberam carteirinhas oficiais de artesãs.

Em sua fala, Jacqueline Moraes destacou o papel pioneiro do Ibatiba D’Elas, como um programa de empreendedorismo e empoderamento feminino, buscando fortalecer a luta contra a invisibilidade feminina. “É preciso que mais mulheres se dediquem a essa atividade e transformem não só a sua realidade, mas também a de muitas pessoas ao seu redor. Por isso, criamos um projeto para discutir políticas para as mulheres que está provocando o surgimento de outros projetos como é o caso do Ibatiba D’Elas”, enfatizou.

Marco na proteção à mulher e no combate à violência doméstica, a Lei Maria da Penha completa 15 anos neste mês de agosto. A vice-governadora falou sobre o tema: “estamos começando o ‘Agosto Lilás’ aqui em Ibatiba. A violência de gênero continua sendo um grave problema, que foi ainda mais exposto durante o atual estado de pandemia.”

O prefeito Luciano Pingo ressaltou a importância da presença feminina na Administração Pública. “Esse início de Administração está sendo mais leve, porque tenho com quem dividir os desafios e vitórias, de forma tranquila”, disse, destacando a grande contribuição que a vice-prefeita vem dando para o município. “Estamos caminhando corretamente e nossas políticas sociais e de saúde são um exemplo, como o Ibatiba D’Elas, que está resultando em muitas ações importantes”, completou.

A vice-prefeita, Criziane Moreno, fez a apresentação do projeto Ibatiba D’Elas, revelando como os dados de Ibatiba levaram à criação de um programa que trabalhasse o empoderamento e autonomia das mulheres. “Ibatiba foi o primeiro município a firmar parceria com o Agenda Mulher e, em 2019, ficou em 3° lugar, na categoria Cidade para pessoas, do prêmio Gerson Câmara, da Amunes”, relatou.

O presidente da Câmara, vereador Fernando Vieira, classificou como um momento ímpar, a abertura da nova edição do projeto. “Muita sensibilidade do prefeito Luciano Pingo fazer esse projeto e ser o primeiro a assinar a parceria com o Agenda Mulher, entre tantos outros projetos que têm mudado a vida de muitas pessoas que moram no Espirito Santo”, completou.

Também participaram da solenidade a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ibatiba, Marli Andrade Silveira; a mobilizadora do Senar Kesia Lessa; as coordenadoras do Ibatiba Delas, Gecinete Pimentel e Luana Noia; o secretário municipal de Agricultura, Indústria e Comércio, Samuel Dias Damasceno; e os vereadores Léo Alexandrino, Silvio Rodrígues de Oliveira e João Pedro (Salgadinho), além do prefeito de Venda Nova do Imigrante, Paulinho Minetti. Também se fizeram presentes a coordenadora do programa Qualificar ES, Renata Restel e Gerente de Projetos da Vice-Governadoria, Maraney Lopes.

