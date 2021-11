Vice-governadora participa de eventos do Agenda Mulher em Cariacica

A vice-governadora do Estado, Jacqueline Moraes, participou, na noite dessa terça-feira (16), do evento promovido pelo movimento “Mulheres Que Lideram – Empreendendo com Paixão”, um grupo formado por empreendedoras do município de Cariacica. O evento contou ainda com uma palestra motivacional da terapeuta Darliane Fiorin, abordando o empreendedorismo.

Jacqueline Moraes falou às participantes sobre sua trajetória de vida como empreendedora e lembrou que quando trabalhava como camelô, no Centro de Vitória, participou de um trabalho promovido por uma faculdade privada, que a incentivou a retomar os estudos. “Com 26 anos de idade, estudara até parte do Ensino Fundamental, e na correria do dia a dia não via que seguir em frente só dependia de mim, quando uma professora que conheci nesta faculdade me disse: ‘você pode’”, disse.

Já nessa quarta-feira (17), pela manhã, a vice-governadora participou da inauguração da Loja Colaborativa Economia Solidária no Terminal de Campo Grande, também em Cariacica. O local será destinado para abrigar pessoas que dependem da renda informal e os microempreendedores informais (MEI’s).

“Hoje inauguramos 12 empreendimentos na primeira loja do projeto. Estou muito feliz pela ajuda destinada a essas pessoas por meio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo e do Qualificar ES, que parabenizo pelo excelente trabalho desenvolvido. Esperamos que esse formato seja replicado nos outros municípios, para que mais empreendedores tenham acesso e que a população valorize os riquíssimos trabalhos locais que os capixabas desenvolvem”, afirmou a vice-governadora.

Também participaram da inauguração da loja, o diretor da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), Hugo Tófoli; o presidente da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb), Raphael Trés, e outras autoridades.

