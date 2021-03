Vice-governadora participa de agenda do ‘Mês da Mulher’ da Justiça Federal do Espírito Santo

A vice-governadora do Estado, Jacqueline Moraes, participou, nessa quarta-feira (03), do evento em alusão ao Dia Internacional da Mulher, realizado pela Justiça Federal do Espírito Santo. O bate-papo virtual abordou o tema “Mulher e Política” e recebeu convidadas que atualmente se destacam na sociedade por sua trajetória de vida, trabalho e posicionamento em questões sociais e cotidianas.

Jacqueline Moraes abordou a igualdade de gênero e a importância da participação das mulheres para o exercício da democracia. “Não basta que as mulheres, que compõem mais da metade do eleitorado brasileiro, tenham direito ao voto, se não participarem das arenas decisórias e de forma equitativa. Proponho uma discussão, ainda pouco abordada no Brasil, da inclusão feminina na base da política brasileira”, disse.

A vice-governadora também apresentou o programa Agenda Mulher/Cidades, que vai levar para todo o Espírito Santo, de forma municipalizada, ações de empoderamento e empreendedorismo feminino.

“Entre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, protagonizados pela Organização das Nações Unidas (ONU), a quinta trata da igualdade de gêneros. Tema que traduzi para o empoderamento de mulheres e meninas, seja do ponto de vista emocional, social, econômico, político e cultural. Agora chegamos na segunda fase do Agenda Mulher, com o desafio de ampliar sua institucionalidade, levando o programa para as cidades, em parceria com prefeituras, câmaras municipais e instituições da sociedade civil de interesse da pauta feminina”, pontuou Jacqueline Moraes.

A mesa teve anda a participação da vereadora de Vitória, Camila Valadão, com mediação da diretora do foro da Justiça Federal, a juíza federal Cristiane Conde Chmatalik.

