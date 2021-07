Vice-Governadora participa da adesão de Viana ao Projeto Cidade Empreendedora

A vice-governadora do Estado, Jacqueline Moraes, participou, nesta quinta-feira (29), em Viana, da assinatura do termo de adesão ao Projeto Cidade Empreendedora. Depois de passar pela etapa do diagnóstico e do plano de ação, o município firmou, oficialmente, o compromisso com o programa e inicia a fase de execução das ações personalizadas para o desenvolvimento.

O programa é realizado pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae-ES), em parceria com Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes).

O objetivo é a transformação local pela implantação de políticas de desenvolvimento em eixos estratégicos, voltados para a Administração Municipal e para os micro e pequenos negócios, tendo como foco o desenvolvimento da cidade.

Além disso, a iniciativa oferece desde soluções para a gestão até benefícios para micro e pequenas empresas existentes, além de oportunidades para a abertura de novos negócios. Trata-se de um programa-padrão do Sebrae, mas também flexível de acordo com a realidade e necessidade de cada prefeitura.

“Esta é mais uma oportunidade para transformar a realidade de Viana, por meio da implantação de políticas de desenvolvimento com a cidade fazendo o seu papel de gerar emprego, renda e felicidade para as pessoas. E a parceria com o Sebrae vem somar, contribuindo para que seja possível a inovação que queremos implantar, como bem definiu o governador Renato Casagrande”, disse a vice-governadora.

Jacqueline Moraes afirmou ainda que o trabalho da Vice-Governadoria é pautado no empreendedorismo feminino, por meio do Programa Agenda Mulher. “Isso me fez entender que empreender tem um significado importante que é a capacidade de fazer acontecer com criatividade e motivação. Então, nada melhor do que o que estimularmos com esse programa o crescimento da atividade empreendedora, com apoio de políticas públicas e em um ambiente de transformação social”, frisou.

Por ser a Cidade da Logística, Viana terá muitos benefícios com a adesão ao Projeto Cidade Empreendedora devido ao estímulo que oferece ao empreendedorismo. “O processo de fortalecimento da capacidade do município em estimular o setor produtivo local, por meio de ações que deixem o ambiente de negócios mais favorável ao desenvolvimento das atividades econômicas é extremamente positivo! O objetivo da parceria com o Sebrae e a Aderes é preparar a população para o mercado de trabalho, fomentando a empregabilidade e a gestão dos próprios negócios. As pessoas terem o seu próprio sustento também fortalece a economia local”, ressaltou o prefeito Wanderson Bueno.

Programa Cidade Empreendedora

Viana foi um dos 78 municípios capixabas a aderir ao Programa Cidade Empreendedora, um projeto de iniciativa do Sebrae-ES, em parceria com a Aderes. Atualmente, a cidade de Viana conta com cerca de 6.500 mil micro e pequenos empreendedores em atividade.

A primeira reunião de alinhamento com o município aconteceu no dia 16 de abril, no Teatro Municipal, em Viana Sede. O município só poderá ser considerado uma Cidade Empreendedora quando cumprir todas as etapas do programa. Para isso acontecer, foi formada uma equipe por técnicos da Aderes e do Sebrae para acompanhar as ações.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Vice-Governadoria

Íris Carolina Miguez

(27) 3636-1432 / 9971-2819

[email protected]