Viatura da PRF é arrastada pela água com agente no capô; vídeo

Estrada foi inundada devido ao rompimento de um açude às margens da rodovia

Uma viatura da PRF (Polícia Rodoviária Federal) do Rio Grande do Sul foi arrastada pela correnteza em uma estrada coberta por água no município de Camaquã, nessa terça-feira (12/09).

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um agente da corporação em cima do capô do carro, enquanto ele é arrastado pela BR-116, na altura do km 386. A estrada foi inundada devido ao rompimento de um açude às margens da rodovia.

De acordo com a PRF, dois agentes estavam no local “em virtude de uma lâmina de água que havia sobre a pista” quando houve o rompimento. Os policiais conseguiram entrar na viatura e passam bem.

Nesta quarta-feira (13/09), a corporação informou que o trecho em que a viatura foi arrastada está parcialmente interditado devido ao rompimento do açude. Outros sete trechos de estradas em diversos municípios do estado também estão interditados.

As chuvas fortes seguem atingindo o Rio Grande do Sul nos últimos dias, após o ciclone que matou pelo menos 47 pessoas na última semana.

Vídeo: