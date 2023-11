Viatura bate e atravessa muro de comércio após perseguição no ES

Uma viatura da Polícia Militar bateu e atravessou o muro de um supermercado durante uma perseguição policial em Marataízes, no Sul do Estado. O acidente foi registrado na manhã desta quinta-feira (9), e, de acordo com a corporação, o homem perseguido é conhecido por fazer o tráfico de drogas na região. O suspeito fugiu e ninguém se feriu no acidente.