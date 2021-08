Viana Vacinada: dia D marca a aplicação da segunda meia dose na população vianense

O governador do Estado, Renato Casagrande, participou, na manhã deste domingo (08), do ato simbólico que marcou o dia D de vacinação da segunda meia dose do Projeto Viana Vacinada. A expectativa é que sejam vacinados, ainda neste domingo, aproximadamente 15 mil vianenses voluntários que participaram do estudo no último dia 13 de junho.

Denominado “Efetividade, Segurança e Imunogenicidade da Meia Dose da Vacina ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) para Covid-19”, o estudo científico tem o intuito de avaliar a capacidade da meia dose da vacina Astrazeneca (Oxford/Fiocruz) na população do município de 18 a 49 anos.

“Queremos agradecer a população de Viana. Chegamos aos primeiros resultados de forma brilhante. Ninguém perdeu a vida após receber a primeira meia dose. Por esse fato, todo esforço já valeu a pena. Além disso, 88% das pessoas desenvolveram anticorpos e agora o restante vai desenvolver com essa segunda meia dose. Queremos salvar vidas e aqui em Viana estamos mostrando que é possível salvar mais pessoas com menos doses, já que ainda há muitos que não receberam nem a primeira dose mundo afora. Viana e o Espírito Santo estão dando uma grande contribuição à ciência”, afirmou o governador Casagrande.

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, destacou que a iniciativa consolida o Espírito Santo como um estado de referência para o País na promoção de um SUS inovador e de qualidade. “É um grande salto em favor da ciência e da saúde pública no Brasil. Um projeto de pesquisa feito em um estado que é referência para o País na expansão de leitos, na expansão da rede de urgência e emergência com o SAMU, um estado que também é referência na testagem da população, fruto de uma gestão que só nos orgulha. Agradeço a parceria com todos os profissionais envolvidos nesse projeto de pesquisa e ao município de Viana, que acreditou desde o primeiro momento”, declarou.

A coordenadora de imunização da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), Lely Guzman, reforçou a importância dos resultados apresentados no estudo. “Quero parabenizar ao estado do Espírito Santo nesse contexto tão importante dos resultados que foram apresentados, da importância do estudo que está sendo realizado em Viana. O projeto mostra como é importante uma parceria que se traduz em resultados para a saúde da população. Acreditamos nos governos, na ciência e nos pesquisadores. Trabalhando juntos somos melhores: melhores pátrias, melhores pessoas! É uma honra participar desse projeto em Viana”, disse.

O prefeito de Viana, Wanderson Bueno, também falou sobre a importância da iniciativa no enfrentamento ao novo Coronavírus (Covid-19). “Quero agradecer ao governador por estar lidando a gestão da pandemia com transparência e com muito diálogo. Viana é a única cidade que atingiu 100% da população vacinada com a primeira dose. Quero agradecer a população de Viana, pois tínhamos duvida se iriam aderir ao programa Viana Vacinada. Conseguimos orientar à população e quase 20 mil vianenses entenderam a relevância desse projeto para o Brasil e para o mundo. Estamos dando uma grande contribuição para o avanço científico da vacinação contra esse vírus que tirou tantas vidas“, pontuou.

Também estiveram presentes na solenidade, a vice-governadora do Estado, Jacqueline Moraes; o secretário de Estado de Governo, Gilson Daniel; a secretária municipal de Saúde de Viana, Jaqueline Jubini; a coordenadora do estudo, professora e médica, Valéria Valim; o reitor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Paulo Sérgio de Paula Vargas; o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin; a subsecretária de Estado de Assistência à Saúde, Quelen Tanize Alves da Silva; o diretor do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi), Fabiano Ribeiro; e o superintendente estadual do Ministério da Saúde, Bartolomeu Martins Lima.

Dia D

Após a solenidade de início, o prefeito Wanderson Bueno, um dos voluntários do estudo, realizou a terceira coleta de sangue e, em seguida, os profissionais da saúde deram início a aplicação da segunda meia dose. Também foi apresentado o resultado preliminar dos dois primeiros materiais colhidos do prefeito, que apontou um aumento de 70 a 90% dos anticorpos circulando no organismo após a aplicação da primeira meia dose.

“Hoje é dia de agradecer. Estou muito feliz com a apresentação dos resultados, ver que todo o esforço e empenho estão proporcionando resultados positivos. Sou grato em saber que posso ir para minha casa com um pouco mais de tranquilidade e ver que a cidade de Viana está sendo protegida”, completou o prefeito.

O primeiro vianense a ser vacinado foi o pastor Ramires Campos Silvano, 39 anos e morador de Vila Bethânia, que relatou a sua satisfação em receber a segunda meia dose e contribuir com a ciência. “Acredito que estamos caminhando para um progresso muito grande. Me senti um cidadão muito alegre por ser imunizado. É muito satisfatório participar desse projeto, da história de Viana e de todo mundo, além de acompanhar a comprovação científica da elevação dos anticorpos após a vacinação”, disse.

Luciana Silva de Almeida, servidora pública de 25 anos e moradora de Vila Bethânia, relatou que essa vacina traz esperança a todos e agradeceu a oportunidade de participar do estudo. “A pandemia nos colocou em momentos complicados, e ser vacinada hoje é uma satisfação muito grande. Fico grata e agradeço ao Governo do Estado por esse momento. A vacina nos traz mais esperança de dias melhores”, ressaltou.

Ao todo, a segunda meia dose da vacina AstraZeneca está sendo aplicada em 174 seções, em 20 pontos de vacinação de Viana.

Resultados preliminares

O Projeto Viana Vacinada alcançou na primeira etapa, realizada no dia 13 de junho, 19.583 vianenses voluntários entre 18 a 49 anos. A professora Valéria Valim, coordenadora do estudo, comemorou os resultados obtidos nas análises. “É um resultado excelente. Demonstramos com esses dados que a primeira meia dose foi capaz de aumentar anticorpos em 88,3% dos participantes que não tiveram contato com o vírus”, apontou.

Ainda de acordo com ela, com a segunda meia dose, a probabilidade é de que o aumento da quantidade de anticorpos chegue a 100%. “Além disso, identificamos uma redução de 85% nas notificações em comparação ao mês de abril de 2021. Outro dado relevante foi que nenhum óbito foi registrado após os 14 dias da cobertura vacinal da primeira meia dose”, completou Valéria Valim.

Monitoramento da resposta imune à vacina

Também está sendo realizado no Projeto Viana Vacinada, um estudo que monitora a resposta imune e sequenciamento genético da Covid-19 após a aplicação da meia dose da vacina AstraZeneca. Ao todo, 572 participantes estão sendo acompanhados por meio de amostra de sangue coletada no dia 13 de junho.

A segunda coleta do material para análise foi realizada após 28 dias da aplicação da primeira meia dose. Já neste final de semana, o grupo irá realizar a terceira coleta e em seguida receberá a segunda meia dose. Os voluntários serão acompanhados mesmo após a finalização do esquema vacinal, visando chegar a conclusão de quantas pessoas irão alcançar a produção de anticorpos neutralizantes à doença.

