Viaje nos sabores e aromas do café sábado

Patrimônio brasileiro tão tradicional quanto o samba ou o futebol, o café é o tema do programa Sabores que estreia neste sábado (24), na TV Assembleia. A reportagem vai ao ar às 13h30, com reprise às 19h30 e às 23h45.

Segundo a Associação Brasileira de Indústria de Café (Abic), o brasileiro toma, em média, 839 xícaras de café ao ano, mais do que cinco vezes a média mundial. O Brasil é o segundo maior consumidor da bebida, ficando atrás apenas dos Estados Unidos.

E como muitos já sabem, o café brasileiro tem ótima fama internacional: o país é o maior produtor e o maior exportador mundial do produto. De olho nessa tradição, a equipe de reportagem conversou com baristas, empresários, consumidores e também com a especialista em café especial e em sensorial de café Letícia Paiva.

O programa traz, ainda, a visita a uma cafeteria que se tornou não apenas um local para apreciar bons cafés, mas também um ponto de encontro para amigos e negócios. É lá que produtores de café podem fazer torrefação e moagem dos grãos.

A estreia do Sabores acontece neste sábado (24), às 13h30, com reprise às 19h30 e às 23h45. A TV Assembleia é transmitida na Grande Vitória pelos canais 3.2 e 19.2 aberto e digital, 319.2 da GVT, 12 da NET, 23 da RCA e 519.2 da Sky. Nos horários de exibição, é possível também assistir no canal da Assembleia Legislativa no YouTube. Para ver edições anteriores do Sabores, consulte a playlist.

