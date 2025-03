Viagem às origens da música brasileira

O chorinho está na origem dos gêneros musicais brasileiros e é reconhecido como patrimônio cultural do País. Por isso, a Espírito Santo FM 89.1 convida os ouvintes a uma viagem por esse estilo, com o programa ‘O choro é livre’, produzido e apresentado pelo jornalista, publicitário e compositor Francisco Velasco. A atração vai ao ar aos domingos, de 10 horas ao meio-dia.

‘O choro é livre’ passeia pelas criações dos artistas do estilo no País, dos mais célebres aos que ainda merecem maior destaque, e presta a cada edição homenagem ao violonista Mauricio de Oliveira (1925-2009): o nome do programa é emprestado do título de uma música do artista, assim como a vinheta de abertura e encerramento é um trecho da mesma composição do músico.

O apresentador explica que vários motivos o levaram à escolha do nome do programa. “Um deles é que ‘O choro é livre’ é uma música de Mauricio de Oliveira, músico que é muito importante pela sua obra e que marcou a história da nossa rádio. Ele tocou na inauguração da emissora nos anos 1940 e foi diretor dela por muito tempo. A rádio foi a segunda casa dele e tem o choro no seu DNA. Tudo isso nos faz lembrar que Mauricio de Oliveira precisa ser mais conhecido pelas novas gerações”, argumenta. Outro motivo para o nome da atração, enumera o apresentador, é que o choro é um gênero brasileiro que permite ao artista liberdade de execução e improvisação.

Por último, Velasco cita uma razão pessoal para a escolha em apresentar um programa sobre o gênero musical. “Meu pai (Paulo Velasco) era apaixonado e cuidava dos passarinhos ouvindo choro. Dizia que eles ficavam mais felizes com a música”, recorda.

O programa é dividido em dois momentos. No primeiro, há a apresentação de músicas de compositores diversos e, no segundo, é realizada uma apresentação especial sobre um músico em específico. Em algumas edições, há a participação especial de convidados, como alunos da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) chamados para apresentação no estúdio. A intenção, segundo o apresentador, é receber um músico no estúdio ao menos uma vez por mês.

Velasco observa que o objetivo do programa é não apenas jogar luz a nomes consagrados do choro no Estado e no País, mas também dar oportunidade a novos artistas. “É preciso combater a ideia equivocada de que chorinho é música de gente idosa. Existe um movimento de descoberta desse gênero pelas novas gerações e queremos dar espaço para elas”, conta.

O choro surgiu no Rio de Janeiro na segunda metade do século XIX, misturando músicas de origem européia, negra e indígena e no ano passado foi reconhecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) como Patrimônio Cultural do Brasil.

Além de ‘O choro é livre’, Francisco Velasco apresenta desde 2011 na Espírito Santo FM 89.1 o programa de música popular brasileira ‘Ensaio Geral’, ao vivo aos sábados das 9 horas ao meio-dia.

Serviço

‘O choro é livre’: Aos domingos, das 10 horas ao meio-dia, na 89.1 FM.

‘Ensaio geral’: Aos sábados, das 9 horas ao meio-dia, na 89.1 FM.

