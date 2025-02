Viaduto Dona Rosa promete desafogar o trânsito em Cariacica

Foi inaugurado na noite desta quarta-feira (26) o Viaduto Dona Rosa, construído na Avenida Mário Gurgel, em Cariacica. A obra pretende melhorar o tráfego na região, especialmente, de quem acessa a Avenida Expedito Garcia no trecho próximo ao estádio Kléber Andrade. Fruto de uma parceria entre o governo do Estado e a Prefeitura de Cariacica, o viaduto custou cerca de R$ 50 milhões.

A solenidade de inauguração contou com a presença de diversas autoridades, como o presidente da Assembleia Legislativa (Ales), deputado Marcelo Santos (União), que é natural de Cariacica. Ele falou que o viaduto vai agilizar o trânsito na avenida e lembrou que a Casa aprovou o maior orçamento da história do Espírito Santo para a realização de investimentos como esse. “São R$ 30 bilhões. (…) Não há um prego que seja colocado no Estado que não tenha o aval da Assembleia”, ressaltou.

Veja fotos da inauguração

Euclério Sampaio (União), prefeito de Cariacica, falou que a obra foi feita com celeridade e qualidade, beneficiando todo mundo que trafega pelo município. Também disse que mais intervenções estão programadas para melhorar a mobilidade na cidade. “Na Avenida Mário Gurgel existem três grandes gargalos: um é esse, que hoje acaba; o do Trevo de Alto Lage; e entre o Hotel Valentim e o Shopping Moxuara. Vamos anunciar hoje o Trevo de Alto Lage. É de suma importância para melhorar o trânsito na região”, explicou.

Para o governador Renato Casagrande (PSB), essa obra atende todo o Espírito Santo. “Esse é um dos principais eixos de movimentação viária do Estado. (…) Vai melhorar a vida de quem transita pela região e de quem vive aqui. É um investimento público que faz a diferença em nosso Estado”, afirmou. Ele ainda prometeu ajudar Euclério na reforma do Trevo de Alto Lage.

Dados da Secretaria Municipal de Obras (Semob) apontam que aproximadamente 120 mil veículos circulam pela Mário Gurgel todos os dias, e que quase 20 mil acessam a Expedito Garcia, onde fica o principal polo de comércio de Campo Grande.

Estrutura

A estrutura do viaduto possui 700 metros de extensão e 08 metros de altura no eixo central. A obra conta com calçada cidadã e ciclovia no canteiro central. Também possui sinalização horizontal, vertical e semafórica e iluminação em led.

Dona Rosa

O nome viaduto é uma homenagem a Rosa de Angeli Bazelate, proprietária do Dona Rosa Bar, localizado em Morada de Santa Fé, Cariacica. Ela morreu em um acidente envolvendo nove veículos em agosto de 2024 na Avenida Mário Gurgel.

Flávia de Angeli Bazelate, filha de Dona Rosa, comentou que a família está emocionada com a homenagem feita à mãe. “É muita gratidão. São mais de 40 anos de trabalho (no Dona Rosa Bar) e ela deixou esse legado. O nome dela será eternizado e mais pessoas chegarão ao nosso restaurante. (…) Mamãe sempre foi uma pessoa de muita semelhança e afeto, então isso traz um resgate das pessoas. O merecimento é total”, exaltou.

Fonte: POLÍTICA ES