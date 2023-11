Vexame: Cruzeiro toma gol nos últimos minutos e jogo vira batalha campal

Time celeste poderá ser punido com partidas sem torcedores na reta final do Campeonato Brasileiro

Energia. Entrega. Futebol. Gols. Tudo isso faltou no jogo do Cruzeiro contra o Coritiba, realizado na tarde deste sábado (11), no estádio Durival Britto, em Curitiba, que virou uma “praça de guerra” após torcedores da Raposa invadirem o campo com o gol dos donos da casa, no minuto final. Sobrou violência. Vexame. Tristeza.

Com Ronaldo Fenômeno presente, as torcidas viveram momentos de selvageria, com a polícia jogando bombas e atirando com balas de borracha. Uma cena lamentável, provocada por um futebol de baixa qualidade técnica e que deverá render punições para o time celeste, que está na zona de rebaixamento do Brasileiro.

Agora num clima tenso, gerado pela reação dos torcedores em Curitiba, o Cruzeiro está pressionado, somando 37 pontos e permanecendo em 17º lugar, podendo ver os rivais diretos se distanciarem no complemento da rodada. Já o Coritiba, apesar da vitória, ainda está numa situação delicada, com 29 pontos, em 19º lugar, à frente apenas do América.

Precisando do resultado para sair da zona de rebaixamento, não faltaram boas intenções ao técnico Zé Ricardo: o Cruzeiro entrou em campo com um time mais ofensivo, com o meia Nikão no lugar de Filipe Machado, além de Rafael Elias, que voltava de suspensão, substituindo Arthur Gomes.

O jogo começou nervoso, com as duas equipes errando muito passes. O Cruzeiro estava um pouco melhor, buscando mais o ataque, enquanto os donos da casa não chegavam à área adversária, com dificuldades de armar uma jogada ofensiva.

Bem no início do primeiro tempo, aos 13 minutos, veio a preocupação: o volante Lucas Silva, que se machucou sozinho e caiu em campo com dores no joelho esquerdo. Ele acabou sendo substituído por Machado, um jogador mais defensivo.

O Coritiba usou como estratégia as ligações diretas entre a defesa e o ataque, sempre procurando o argelino Silmani nas pontas, mas sem resultado. O Cruzeiro, por sua vez, desperdiçou cobranças de faltas, sem fazer perigo ao goleiro Gabriel.

Com dificuldades para conseguir um lance mais claro de gol, o Cruzeiro subiu a marcação na segunda parte do tempo inaugural, forçando o Coritiba ao erro. Logo depois conseguiu uma ótima chance, com Nikão, aos 40 minutos.

Matheus Pereira, pelo lado esquerdo, cruzou para a área. O goleiro Gabriel antecipou, mas jogou a bola nos pés de Nikão, que chutou forte com o pé canhoto. O volante Andrey salvou o Coritiba, desviando a bola, que seguia em direção ao gol.

Nos instantes finais, os dois times foram ao ataque, mas a pontaria estava descalibrada e, além de gols perdidos, não faltaram jogadas toscas, num desempenho muito ruim. A baixa qualidade técnica foi o grande destaque do primeiro tempo.

No segundo tempo, o futebol continuou abaixo da crítica, mas as oportunidades apareceram. Aos 8 minutos, o lateral direito William chuta de fora da área, com a bola desviando no zagueiro Reynaldo e acertando o travessão, depois indo para escanteio.

Aos 15, foi a vez de Sebástian Gómez perdeu a oportunidade de abrir o placar no Durival de Brito. Ele também arriscou de longe, com a bola batendo na cabeça de Victor Luis e enganando o goleiro Rafael Cabral. Por sorte, ela foi para fora.

Num raro momento de lucidez, o Cruzeiro fez o gol: William fez um lançamento primoroso para Bruno Rodrigues, que ajeita a bola e finaliza sem chances para Gabriel. Mas a comemoração durou pouco. O atacante estava impedido. Zero a zero ainda.

Aos 45 minutos, veio a tragédia cruzeirense: Robson pega a defesa cruzeirense desguarnecida, após batida de falta, e chuta de primeira. Gol que incendiou a torcida do Cruzeiro, que imediatamente derrubou as grades e invadiu o campo. Os torcedores do Coxa também foram para cima e o Durival de Britto virou uma batalha campal.

Seguranças e policiais conseguiram rapidamente afastar os torcedores e leva-los de volta para a arquibancada. Mas no lado de fora do estádio, ainda se ouviam explosões e tiros. Após a retirada dos cruzeirenses, o jogo recomeçou após 38 minutos.

Com seis minutos de descontos concedidos pelo árbitro Bráulio da Silva Machado, o Cruzeiro não tirou nenhum coelho da cartola. O futebol continuou igualzinho aos 90 minutos antes da paralisação. O Coritiba só administrou o resultado à espera do apito final.

Agora, precisando mais do que nunca a vitória, o Cruzeiro pega o Fortaleza, na capital cearense, às 16h do próximo sábado. E o Coritiba terá pela frente o Fluminense, às 21h, no Rio de Janeiro, no dia 25 de novembro.

CORITIBA 1 X 0 CRUZEIRO

CORITIBA: Gabriel, Nataniel, Thalisson, Henrique (Reynaldo), Victor Luis, Sebástian Gómez (William Farias), Bruno Gomes, Andrey (Kaio César), Robson, Silmani (Diogo Oliveira) e Marcelino Moreno (Garcez). Técnico: Thiago Kosloski.

CRUZEIRO: Rafael Cabral, William, Neris, Luciano Castán, Marlon, Matheus Jussa (Ian Lucas), Lucas Silva (Machado), Nikão (Wesley), Matheus Pereira (Vital), Bruno Rodrigues e Rafael Elias (Arthur Gomes). Técnico: Zé Ricardo

GOL: Robson, aos 45 minutos do segundo tempo

CARTÕES AMARELOS: Thalisson, Marcelino Moreno, Reynaldo, Robson (Coritiba), Matheus Jussa, Ian Lucas, Neris (Cruzeiro)

LOCAL: Estádio Durival Brito, em Curitiba

ARBITRAGEM: Bráulio da Silva Machado, auxiliado por Kleber Lucio Gil e Henrique Neu Ribeiro