Vetos a dois projetos encabeçam pauta desta terça

Vetos a dois projetos de autoria parlamentar encabeçam a pauta desta terça-feira (10), na Assembleia Legislativa, e precisam ser apreciados na sessão ordinária para permitir a análise dos demais itens – entre eles, 10 matérias em regime de urgência. Em prazo regimental para emissão de parecer na Comissão de Justiça está o veto total ao Projeto de Lei (PL) 982/2019, de Carlos Von (Avante), primeira matéria da pauta.

O relator do projeto, Marcos Garcia (PV), precisa apontar se mantém ou rejeita o impedimento aposto pelo Executivo à proposta que institui o cadastro estadual de criminosos que atuam contra motoristas profissionais de transporte particular. Só após esse parecer é que o Plenário deve apreciar o veto.

O segundo veto total a ser analisado refere-se ao PL 558/2019, também de autoria de Von. A proposição obriga estabelecimentos públicos e privados a inserir o símbolo mundial de conscientização do autismo nas placas de atendimento prioritário. Nos dois casos, o Executivo apontou vício de iniciativa, sto é, a prerrogativa de autoria da proposta não é do Legislativo. Além disso, o governo aponta que ambas interferem na administração pública, criando novas atribuições.

Um veto governamental é rejeitado quando contra ele votar a maioria absoluta do Plenário, isto é, 16 parlamentares no mínimo. Do contrário, a matéria é arquivada. Na sessão desta terça-feira, a análise dos dois vetos é necessária para “destrancar” a pauta, permitindo a apreciação dos demais itens, incluindo as 10 urgências, matérias que, por terem trâmite especial, recebem parecer oral de comissões da Casa durante a plenária.

Urgências

A lista das urgências é encabeçada por projeto do Tribunal de Justiça. As demais proposições são de origem parlamentar. Confira a lista.

PL 113/2021, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES): visa à reestruturação de serventias extrajudiciais no estado. A matéria conta com emendas parlamentares – algumas acolhidas pela Comissão de Justiça e agora aguarda análise do colegiado de Finanças.

PL 611/2019, do ex-deputado Lorenzo Pazolini (Republicanos): obriga o posto de combustível a realizar o teste de qualidade do produto líquido quando o consumidor solicitar. Junto com esse projeto tramita o PL 326/2021, de Vandinho Leite (PSDB), por serem matérias correlatas. Situação: parecer favorável e emendas da Comissão de Justiça, acolhimento do colegiado de Defesa do Consumidor e agora aguarda análise das comissões de Ciência e Tecnologia e de Finanças.

PL 227/2019, de Gandini (PSB): disciplina a oferta de produtos em promoção. Com parecer favorável das comissões de Justiça e Defesa do Consumidor e emendas sugeridas pela Procuradoria, o PL 227/2019 terá parecer ainda de Finanças.

PL 198/2021, de Bruno Lamas: estabelece diretriz e estratégias de divulgação, orientação e tratamento psicológico e psiquiátrico para atendimento de pessoas com sintomas de transtorno de estresse pós-traumático, depressão, ansiedade, pânico e tendências suicidas associados ao isolamento pós-pandemia de Covid-19. Situação: com pareceres favoráveis de Justiça e Saúde, aguarda análise do colegiado de Finanças antes de ser votado pelo Plenário.

PL 346/2921, de Dary Pagung (PSB): tramita junto com o PL 347/2021, de Janete de Sá (PMN); as duas incluem mais três municípios na Rota do Pico da Bandeira. A matéria terá parecer das comissões de Justiça, Turismo e Finanças. Veja a matéria sobre as duas iniciativas.

PL 230/2021, de Renzo Vasconcelos (PP): cria a Rota do Mirante de São Pedro Frio. Projeto também será analisado pelas comissões de Justiça, Turismo e Finanças.

PL 231/2021, de Renzo Vasconcelos: dispõe sobre a estadualização de trecho de estrada municipal, compreendido pela ligação da ES-080 até o Patrimônio do Rádio, em Marilândia, com a inclusão no Plano Rodoviário Estadual. Proposta terá parecer, durante sessão plenária, dos colegiados de Justiça, Mobilidade Urbana e Finanças.

PL 385/2021, de Vandinho Leite (PSDB): dispõe sobre os serviços de telemarketing e cobrança realizados por telefone, SMS e whatsapp. Terá parecer das comissões de Justiça, Defesa do Consumidor e Finanças.

PL 337/2021, de Luiz Durão (PDT): declara a Tripinha, comida típica de Linhares, como patrimônio cultural imaterial do Estado. Situação: será analisado pelas comissões de Justiça, Cultura e Finanças.

PL 338/2021, de Luiz Durão: visa dar mais acesso pelo consumidor às datas de fabricação e de validade de produtos alimentícios, incluindo-as entre as informações disponíveis a partir da leitura do código de barras dos produtos. Terá parecer das comissões de Justiça, Defesa do Consumidor e Finanças.

Ao vivo

A sessão ordinária será híbrida, com deputados no Plenário Dirceu Cardoso e outros participando por videoconferência. Acompanhe ao vivo, a partir das 15 horas, as votações e os debates, na Grande Vitória pela TV Assembleia, nos seguintes canais: 3.2 aberto e digital, 319.2 da GVT, 12 da NET, 23 da RCA e 519.2 da Sky. Também terá transmissão online pelo YouTube, Facebook e site da Casa. A sessão terá intérprete para a Língua Brasileira de Sinais (Libras).