Veto a PL que denomina rodovia é rejeitado

Os deputados derrubaram com 16 votos o veto do Executivo que encabeçava a pauta da Ordem do Dia da sessão ordinária da Assembleia Legislativa (Ales) desta terça-feira (11). O veto era referente ao Projeto de Lei (PL) 4/2022, de Dary Pagung (PSB), que denomina João Crysostemos Stein o trecho da Rodovia ES-164, Fontinelli a Alto Mutum Preto, no município de Baixo Guandu.

No colegiado de Justiça, o deputado Vandinho Leite (PSDB) deu parecer pela rejeição do veto, o que foi seguido pelos pares na comissão e depois no Plenário. Antes da votação, Pagung explicou que houve acordo com o governo para derrubar o veto. De acordo com ele, o homenageado foi morador da região e obteve seis mandatos de vereador por Baixo Guandu.

Em seguida passou-se para o segundo veto da pauta, relativo ao PL 256/2021, de Theodorico Ferraço (PP), que declara de utilidade pública a Associação Beneficente Casa do Caminho, localizada no município de Guaçuí. O deputado Gandini (Cidadania) foi o relator na Comissão de Justiça e manifestou-se pela derrubada do veto, o que foi ratificado pelos demais membros.

Porém, não houve quórum para a votação pelo conjunto dos parlamentares. Pagung pediu verificação de quórum e apenas 13 deputados registraram presença, quando eram necessários 16. Dessa forma ocorreu o trancamento da pauta. O veto analisado e os demais itens retornaram à pauta da próxima sessão ordinária, a ser realizada na segunda-feira (17).

Novas proposições

Duas novas iniciativas foram lidas no Expediente para simples despacho e começaram a tramitar na Casa. Ambas são do Dr. Emílio Mameri (PSDB). O PL 463/2022 declara de utilidade pública o Instituto Histórico e Geográfico de Santa Teresa (IHGEST); já o PL 464/2022 declara de utilidade pública a Associação de Moradores e Amigos do Centro de Santa Teresa (Amacest).

Fonte: Assembléia Legislativa do ES