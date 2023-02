Vestido usado por Camila Queiroz no Baile da Vogue enaltece mulheres

Divulgação Camila Queiroz usou look que enaltece a beleza de mulheres reais

A atriz Camila Queiroz, em parceria com Eudora, compareceu ao Baile da Vogue, realizado na noite desta sexta-feira (10), no Copacabana Palace, usando um vestido feito com fotos polaroids de outras mulheres, com objetivo de dar voz a essas histórias e criar um movimento que celebra cada mulher como única e incomparável.

A marca de beleza do Grupo Boticário, em parceria com a fotógrafa Marina Sampaio, captou momentos de 15 mulheres em blocos e festas de pré-carnaval, que foram transformados no vestido icônico usado por Camila. A peça, criada pelo estilista Victor da Justa; em parceria com a stylist Dione Occhipinti, tem as fotos estampadas na parte superior. O look conta com muitas camadas, volume da saia preta e dourada, corset, tule e seda dourada na saia volumosa. O acessório de cabeça foi criado por Gaciele Starling.

O responsável pela beleza da Camila foi o beauty artist Silvio Giorgio, que realçou o brilho da atriz em um visual que trouxe muito glow em combinado com uma pele perfeita. Para realçar o olhar a aposta foi um delineado marcante e sofisticado.

“Eu adorei a ideia do vestido, é uma forma de exaltar a beleza feminina, aquele detalhe que a faz de cada uma ser única, além de ser uma honra trazer os rostos que carregam tantas histórias das mulheres do nosso Brasil. É uma grande homenagem a elas”, comenta Camila Queiroz, embaixadora de Eudora.

Fonte: IG Mulher