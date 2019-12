Vestido de noiva é detonado na web: “Calcinha da vovó” e “fralda”

Um vídeo de uma criança pilotando uma pequena moto está dando o que falar no Twitter. As imagens foram postadas pelo usuário @roskorfc e soma quase 5 milhões de visualizações em poucos dias.

No vídeo, um adulto ajuda um menino a subir em uma moto . Em seguida, o homem solta a criança, que “dirige” a motocicleta sem muita coordenação e vai na direção de um poste. O garotinho bate e cai.

No finalzinho do vídeo é possível ver que a criança se levanta, e aparentemente, não teve ferimentos. Mesmo assim, o vídeo tem gerado revolta em diversos usuários.

Too big for a dummy, and too wee for a motorbike! pic.twitter.com/4PeUwSnp0J — Ross (@roskorfc) December 25, 2019

Entre os comentários , muitos reclamam da atitude do adulto, que deixa uma criança pilotar uma motinho sozinha e ainda sem nenhum equipamento de segurança, como um capacete. “Ele poderia ter morrido. Eu e meus filhos (os três) andamos de motocicleta desde que aprendemos a andar, mas sempre usando o equipamento correto. Estupidez inacreditável desse homem”, disse um usuário.

Também se preocuparam com a saúde da criança. “Espero que o menino esteja bem. Polícia e o serviço social deveriam ser informados”, escreveu outro.

Mesmo com a gravidade da situação, teve gente que encarou o vídeo com ironia. E depois de tantos comentários, o autor do post afirmou que não é o pai da criança, que apenas repostou um vídeo viral .

De qualquer forma, o recado que fica é o que NÃO fazer e como NÃO unir criança e uma pequena moto .