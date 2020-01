Vestido, buquê e gasto de R$ 157 mil: noiva tem casamento pronto, só falta noivo

arrow-options Marcelo Dalla O horóscopo do dia te ajuda a saber como encarar a vida da melhor maneira

ÁRIES

Você pode cultivar liberdade, investir em novas experimentações e deixar pra trás o que já está antiquado. Mercúrio ingressa em Aquário, favorecendo a liberdade de pensamento, o contato com amigos e os projetos em grupo. Mas continue a cultivar comedimento e cuidado. O Vários planetas continuam em Capricórnio, não é boa hora para loucuras, ou investimentos mirabolantes. É bom sim programar algo diferente e inovador, mas a pressa ou a imprudência podem trazer prejuízos.

TOURO

Novos aprendizados, novas amizades e novas experiências tornam-se ainda mais estimulantes. Vênus segue em harmonia com Urano: tudo o que tiver gostinho de novidade fica mais prazeroso. Continue a controlar impulsos imediatistas que possam prejudicá-lo no futuro. Prefira finalizar pendências e se desapegar do que está em desuso. O céu continua pedindo curas, limpezas e transformações. Já sabe quais mudanças deve promover? Sabe priorizar a qualidade e a simplicidade?

GÊMEOS

As experiências que viver a partir de hoje prometem revitalização e renovação. Mercúrio ingressa no inovador Aquário, mas ao mesmo tempo se desentende com Urano. É bom relaxar e controlar a inquietação. Você pode buscar soluções inovadoras, criativas e alternativas para velhos impasses. Evite fazer várias coisas ao mesmo tempo, procure dar espaço para os outros e para si mesmo. Pode realizar as tarefas passo a passo, com foco e determinação. Fazer uma lista das pendências pode ser de grande ajuda.

CÂNCER

Período de renovações, mudanças e adaptações para que possa seguir mais livre e ao mesmo tempo comprometido com seus projetos. Mercúrio ingressa em Aquário e a Lua segue em Libra: atividades ligadas ao raciocínio ficam favorecidas. Bom período também para expandir sua rede de contatos e programar encontro com amigos. Aproveite para refletir com mais leveza sobre velhos sentimentos, manifestar suas emoções de forma mais desapegada. A preferência vai para conclusões e finalizações.

LEÃO

A preferência vai para tudo o que é diferente e original. Com o ingresso de Mercúrio em Aquário, aproveite para descartar o que já perdeu o sentido e já não serve mais. Essas libertações são necessárias para que possa dar boas vindas às novidades, aos novos compromissos que deve assumir. Ao mesmo tempo, esteja ligado nas parcerias e na colaboração, pois com a Lua em Libra é importante somar, trabalhar em colaboração e cultivar as habilidades sociais. A força vem dos parceiros e do grupo.

VIRGEM

Bom período para novos aprendizados. Mercúrio ingressa em Aquário e a Lua segue em Libra: sua mente segue afiada e os condicionamentos ficam mais baixos. Você pode mudar o que for preciso para tornar a vida mais bela, harmoniosa e saudável. Procure reavaliar hábitos, vícios e apegos. Aproveite também para limpar preocupações e canalizar suas energias para projetos em grupo. É tempo de conectar-se com as novas soluções e as correntes vanguardistas de pensamento. A colaboração está em alta!

LIBRA

O novo e o velho se enfrentam, é importante agora libertar-se de velhas emoções, comportamentos e crenças estagnadas. Com o ingresso de Mercúrio em Aquário você se desapega com mais facilidade dos hábitos, pessoas e situações que já perderam o sentido. O espaço vazio será ocupado por uma nova pessoa, situação ou oportunidade. O céu tem mostrado quais as relações que vale a pena manter e cultivar. As que já perderam o sentido são deixadas para trás para que possa seguir com mais liberdade.

ESCORPIÃO

Momento ideal para libertações, para desligar-se de um sacrifício ou dependência, ou de uma situação que o tolhe. Com o ingresso de Mercúrio em Aquário é tempo de quebrar velhos padrões, sair da estagnação e criar novas soluções. Invista no movimento, na renovação de energias estagnadas, na recuperação do amor, da paixão, das finanças e de tudo o que lhe traz prazer. Você merece cuidar de si mesmo. Marte segue em Sagitário, o sabor de aventura pode proporcionar entusiasmo.

SAGITÁRIO

O importante agora é estar em contato com as pessoas, expandir sua rede de contatos, plantar novas intenções, conversar muito e trocar ideias. Aproveite o ingresso de Mercúrio em Aquário para conectar-se com o futuro, com as novas tendências e as novas soluções. Porém, continue atento para controlar o bolso para não gastar demais! Vários planetas continuam em Capricórnio, incluindo Júpiter, seu regente: é importante cultivar realismo e comedimento, investir no bom aproveitamento dos recursos, na determinação, na integridade e no profissionalismo.

CAPRICÓRNIO

É propício cultivar independência e liberdade, deixar para trás velhos dogmas, velhas crenças e o que não funciona mais. Buscar novos conhecimentos, novas tecnologias, traçar novas rotas. A força continua em seu signo, mas é importante observar se está muito rígido. Deixe de lado as críticas e reclamações. O gostinho de revolução pode renovar suas energias, trazer mais leveza. Prefira introduzir novas soluções, cultivar criatividade. O entusiasmo está ligado à flexibilidade e à vontade de inovar.

AQUÁRIO

Bom período para contatos, reuniões, encontros e divulgações. Com o ingresso de Mercúrio em seu signo, a comunicação fica favorecida. É tempo de reforçar a autoestima e a confiança para ganhar novo ímpeto. Faça os ajustes necessários, estabeleça novas regras em seus relacionamentos. Você pode agir com mais independência e se libertar dos laços que o prendem. Ao mesmo tempo você vive o fim de um ciclo solar: promova o fechamento de velhos assuntos para que as novidades possam chegar em breve.

PEIXES

Vênus segue em harmonia com Urano para inspirar a sensação de liberdade e novidade. Bom período para investir em novas amizades e na ampliação de sua rede de contatos. Hábitos negativos devem ser transformados. Este é um período de renovação, em muitos sentidos. Mas evite iniciar um novo projeto, você vive o último trecho de um grande processo material, emocional e espiritual. Ações e decisões devem ser tomadas agora, em nome de mais qualidade para sua vida. Encerre o percurso com o maior capricho possível.